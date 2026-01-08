Voleibolistas de Amazonas enamoran con sus jugadas en el Yesid Santos en el Festival de Festivales

Tan solo han ganado un partido en el Babyvoleibol, pero las integrantes del equipo de Amazonas se sienten auténticas ganadoras. La experiencia de estar en Medellín ha sido mágica y especial; una vivencia que jamás olvidarán y que las ha impulsado a soñar en grande.
En total son diez deportistas, acompañadas por su entrenadora, Lisley Landázuri; el delegado, Carlos Delfín Arimuya Ahue, y dos madres de familia que lograron realizar el viaje. En el coliseo Yesid Santos no se sabe quién es más feliz: si las niñas compitiendo o quienes, desde afuera, las impulsan con fervor en cada punto disputado.