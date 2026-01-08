Voleibolistas de Amazonas enamoran con sus jugadas en el Yesid Santos en el Festival de Festivales

Tan solo han ganado un partido en el Babyvoleibol, pero las integrantes del equipo de Amazonas se sienten auténticas ganadoras. La experiencia de estar en Medellín ha sido mágica y especial; una vivencia que jamás olvidarán y que las ha impulsado a soñar en grande. En total son diez deportistas, acompañadas por su entrenadora, Lisley Landázuri; el delegado, Carlos Delfín Arimuya Ahue, y dos madres de familia que lograron realizar el viaje. En el coliseo Yesid Santos no se sabe quién es más feliz: si las niñas compitiendo o quienes, desde afuera, las impulsan con fervor en cada punto disputado.

“La verdad es que, aunque los resultados no son los mejores, el solo hecho de estar acá y cumplir el anhelo de venir al Festival de Festivales paga todo el esfuerzo, dedicación y sacrificio que las niñas y sus padres han hecho”, comenta Carlos Delfín. Las menores, que no superan los 12 años y pertenecen a los clubes Sagrado Corazón de Jesús y la Escuela Deportiva J y D de Leticia, se han ganado el cariño del público. Sin importar el marcador, celebran cada acción como un triunfo propio, contagiando una felicidad que parece no caberles en el cuerpo. Desde la más pequeña, Ani Valentina Gil Cabrera, de tan solo 9 años, hasta las más experimentadas con tres años en el proceso, todas llegan al escenario animadas y deslumbradas por la magnitud de la infraestructura, y sorprendidas por el amplio número de público que las acompaña desde las tribunas todos los días.

Ani no solo destaca por su corta edad, sino por un talento natural que su padre, Joel Gil (exjugador de fútbol), le ha fomentado con la convicción de que el deporte será su vehículo para volar alto. En esta edición del Festival de Festivales, el departamento de Amazonas vive un momento histórico. Nunca antes habían logrado una participación tan amplia, sumando casi 100 integrantes en disciplinas como fútbol, baloncesto, ciclismo, patinaje y ajedrez. Para estas pequeñas jugadoras, Medellín se ha convertido en una ciudad de ensueño que las seduce con sus escenarios espectaculares. Varias de ellas ven en la capital antioqueña el lugar ideal para continuar su formación y alcanzar el profesionalismo, una meta que les exigiría, tarde o temprano, dejar su natal Leticia para buscar nuevas oportunidades. Aquí se sienten a gusto.