Con moto y todo un hombre se fue a una quebrada en Itagüí: bomberos lo rescataron

El exceso de velocidad habría sido la causa del accidente.

  • Hombre que cayó con su moto a la quebrada Doña María fue rescatado por los bomberos. FOTO: REDES SOCIALES
  • Hombre que cayó con su moto a la quebrada Doña María fue rescatado por los bomberos. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
08 de enero de 2026
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la mañana de este jueves en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Allí, según informó la secretaría de Movilidad de ese municipio, dos motocicletas que estaban excediendo los límites de velocidad chocoron y producto de la colisión una de ellas terminó cayendo desde casi 10 metros hasta la quebrada La María, con conductor y todo a bordo.

Puede leer: Hijo de Jeihhco, líder cultural de la comuna 13, falleció en accidente de moto en Antonio Nariño, Medellín

Por fortuna, el caudal de la quebrada no estaba alto ni con fuerza y el hombre pudo ser rápidamente rescatado por los bomberos del municipio.

La suerte del accidentado no fue menor: la quebrada Doña María es uno de los afluentes con mayor número de alertas rojas en el Valle de Aburrá de acuerdo a los informes del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, Siata.

El hombre que cayó, según el reporte inicial, solo sufrió heridas menores.

Hombre que cayó con su moto a la quebrada Doña María fue rescatado por los bomberos. FOTO: REDES SOCIALES
Sin embargo, las autoridades de tránsito del municipio hicieron un llamado de atención y recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito, pues la vía donde ocurrió el accidente lleva menos de dos años en uso y cumple con todas las condiciones de seguridad.

Siga leyendo: Peligro al volante: más de 400 accidentes con conductores ebrios en Medellín dejaron 13 muertos en las vías

Sebastián Zuleta, secretario de Movilidad del Itagüí, manifestó que las autoridades se dieron cuenta del accidente a través de las cámaras de seguridad del municipio.

