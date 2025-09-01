x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Exguerrillero de Farc comparecía ante la JEP y al mismo tiempo traficaba armas para las disidencias

La Policía capturó a alias “Gafas” en el municipio de Icononzo, en Tolima.

  • Alias “Gafas” o “el Rolo” perteneció a las antiguas Farc y al parecer siguió delinquiendo en las disidencias. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Alias “Gafas” o “el Rolo” perteneció a las antiguas Farc y al parecer siguió delinquiendo en las disidencias. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

01 de septiembre de 2025
bookmark

Al mismo tiempo que participaba en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en calidad de firmante de paz, un disidente de las Farc comandaba un escuadrón dedicado a las extorsiones y el tráfico de armas en el departamento del Tolima.

Se trata de alias “Gafas”, “Tolima” o “el Rolo”, quien según la Policía fungía como tercer cabecilla del frente Joaquín González, adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”).

El director de la Policía, general Carlos Triana, informó este lunes que fue capturado en el municipio tolimense de Icononzo, cumpliendo una orden judicial por el delito de tráfico de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La institución decidió reservar su nombre, hasta que no termine la audiencia de control de garantías. “Alias ‘Gafas’ era el señalado responsable de la adquisición y transporte de armas para la estructura criminal y de dinamizar extorsiones a comerciantes, ganaderos y propietarios de fincas del occidente del Tolima”, comentó el alto oficial.

Y añadió que “el capturado se encuentra compareciendo ante la JEP, como exintegrante del frente 21 de las extintas Farc, y registra 13 antecedentes judiciales por terrorismo, rebelión, secuestro extorsivo, hurto agravado y lesiones personales”.

Incluso figuraba en un cartel de los más buscados, con una recompensa asignada de $400 millones de pesos por información que condujera a su captura y a las de otros integrantes del frente, que comanda José Bocanegra Villada (“Efrén Villa”).

Esta no es la primera vez que un firmante de paz cobijado por los beneficios de la JEP es sorprendido delinquiendo.

Tal cual lo informó EL COLOMBIANO en su momento, dos exmiembros del frente 18 de las Farc, que quedaron en libertad gracias a ese tribunal de justicia transicional, fueron capturaron posteriormente en una operación contra el narcotráfico.

José María Cartagena Quintero y Never Urrego Echavarría fueron detenidos en noviembre de 2023 por hacer parte de una red que obtiene la cocaína de cultivos y laboratorios ubicados en Cauca, bajo supervisión de las disidencias de las Farc, y los exporta a través de la ruta del mar Caribe.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Dos guerrilleros usaron la libertad que les dio la JEP para “traquetear”

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida