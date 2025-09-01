Exguerrillero de Farc comparecía ante la JEP y al mismo tiempo traficaba armas para las disidencias

Al mismo tiempo que participaba en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en calidad de firmante de paz, un disidente de las Farc comandaba un escuadrón dedicado a las extorsiones y el tráfico de armas en el departamento del Tolima. Se trata de alias “Gafas”, “Tolima” o “el Rolo”, quien según la Policía fungía como tercer cabecilla del frente Joaquín González, adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”). El director de la Policía, general Carlos Triana, informó este lunes que fue capturado en el municipio tolimense de Icononzo, cumpliendo una orden judicial por el delito de tráfico de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La institución decidió reservar su nombre, hasta que no termine la audiencia de control de garantías. “Alias ‘Gafas’ era el señalado responsable de la adquisición y transporte de armas para la estructura criminal y de dinamizar extorsiones a comerciantes, ganaderos y propietarios de fincas del occidente del Tolima”, comentó el alto oficial. Y añadió que “el capturado se encuentra compareciendo ante la JEP, como exintegrante del frente 21 de las extintas Farc, y registra 13 antecedentes judiciales por terrorismo, rebelión, secuestro extorsivo, hurto agravado y lesiones personales”. Incluso figuraba en un cartel de los más buscados, con una recompensa asignada de $400 millones de pesos por información que condujera a su captura y a las de otros integrantes del frente, que comanda José Bocanegra Villada (“Efrén Villa”). Esta no es la primera vez que un firmante de paz cobijado por los beneficios de la JEP es sorprendido delinquiendo.