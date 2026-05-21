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Lo mordió una araña y el medicamento estaba en México: el drama que vivió un estudiante de geología en Santander

Juan José fue mordido por una viuda negra durante un recorrido de campo junto a sus compañeros de universidad. Así se desarrolló su recuperación tras la administración del antídoto.

  • La historia de Juan José Corredor, el estudiante de geología que lo mordió una araña en Santander. FOTO: X @HUSantander
    La historia de Juan José Corredor, el estudiante de geología que lo mordió una araña en Santander. FOTO: X @HUSantander
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Lo que comenzó como un recorrido universitario terminó en una carrera contrarreloj para Juan José Corredor, un estudiante de geología de la Universidad Industrial de Santander (UIS) que fue mordido por una araña viuda negra.

El joven, de 21 años, realizaba trabajo de campo en zona rural de La Mesa de Los Santos, en Santander, cuando sintió un fuerte pinchazo en la parte posterior de la cabeza. Poco después comenzó a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor intenso en las articulaciones y molestias en la cadera.

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Juan José fue atendido inicialmente en tres centros médicos donde recibió tratamiento, pero su estado de salud no mejoraba debido a la presencia del veneno de la especie Latrodectus en su organismo. Por esta razón fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde los médicos confirmaron la necesidad de un suero específico para salvarle la vida.

El estudiante permaneció siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera del medicamento que no se fabrica en Colombia. Ante la urgencia, el equipo médico inició una búsqueda internacional para ubicar el medicamento llamado Aracmyn Plus, logrando establecer que estaba disponible en México.

A partir de ese momento se activó una operación logística liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Ministerio de Salud de Colombia, el Ejército Nacional y la aerolínea Avianca, encargada del traslado del antídoto.

En Colombia no se produce suero antiveneno específico para arañas, aunque sí existen sueros para otros animales altamente venenosos, como algunas especies de serpientes y escorpiones. Juan José recibió finalmente el antídoto, al que describió como un “polo a tierra”, pues pasó de estar en estado crítico a recuperar por completo su vitalidad.

“El paciente, cuyo estado de salud era de alta complejidad, requería de manera urgente la aplicación de un suero antiarácnido que no se encontraba disponible en Colombia”, se lee en un post del Hospital Universitario de Santander.

Cabe recordar que en el país existe una gran variedad de animales exóticos y venenosos, entre ellos la viuda negra, que suele encontrarse en regiones cálidas y secas, así como en zonas rurales.

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Por ello, las entidades gubernamentales recomiendan a la ciudadanía evitar caminar o permanecer en aguas estancadas o áreas inundadas, especialmente descalzo o con calzado abierto. También sugieren el uso de botas de caucho, pantalón largo y guantes al realizar labores de limpieza en este tipo de zonas.

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