Lo mordió una araña y el medicamento estaba en México: el drama que vivió un estudiante de geología en Santander

Lo que comenzó como un recorrido universitario terminó en una carrera contrarreloj para Juan José Corredor, un estudiante de geología de la Universidad Industrial de Santander (UIS) que fue mordido por una araña viuda negra.

El joven, de 21 años, realizaba trabajo de campo en zona rural de La Mesa de Los Santos, en Santander, cuando sintió un fuerte pinchazo en la parte posterior de la cabeza. Poco después comenzó a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor intenso en las articulaciones y molestias en la cadera.

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Juan José fue atendido inicialmente en tres centros médicos donde recibió tratamiento, pero su estado de salud no mejoraba debido a la presencia del veneno de la especie Latrodectus en su organismo. Por esta razón fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde los médicos confirmaron la necesidad de un suero específico para salvarle la vida.

El estudiante permaneció siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a la espera del medicamento que no se fabrica en Colombia. Ante la urgencia, el equipo médico inició una búsqueda internacional para ubicar el medicamento llamado Aracmyn Plus, logrando establecer que estaba disponible en México.