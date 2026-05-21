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Mecánico de un taller de carros en Chagualo era buscado por la Interpol por un asesinato

El mecánico, que tenía circular roja, se había fugado de una estación de Policía en Venezuela hace dos años, tras ser detenido por el asesinato de un taxista.

  • El mecánico se había fugado de una estación de Policía en Venezuela en 2024. FOTO: Camilo Suárez y Cortesía
    El mecánico se había fugado de una estación de Policía en Venezuela en 2024. FOTO: Camilo Suárez y Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una redada sorpresa, agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturaron en un taller del centro occidente de Medellín a un hombre que era buscado por un homicidio en el extranjero.

El operativo se realizó en el barrio El Chagualo, en donde según establecieron las autoridades el sujeto se había camuflado como un mecánico para huir del crimen con el que se le vinculaba.

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Según informó la Policía, la redada se realizó luego de que, gracias a información de inteligencia, se tuviera conocimiento del paradero del extranjero.

Tras realizar una verificación en los sistemas, las autoridades determinaron que el mecánico sería conocido como alias Ismaelito y estaría vinculado por las autoridades de Venezuela al asesinato de un taxista en el estado de Táchira en 2023.

En medio de ese caso, el sujeto fue incluso capturado y puesto tras las rejas, pero logró escabullirse y burlar los controles de seguridad de una estación de Policía en 2024.

Buscando no volver a responder ante la justicia, el hombre cruzó la frontera con Colombia y terminó radicándose en Medellín, en donde consiguió trabajo como mecánico en el barrio El Chagualo.

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No obstante, las autoridades de ese país se articularon con la Interpol y obtuvieron una circular roja, por los delitos de homicidio calificado intencional, robo agravado, agavillamiento y evasión.

Luego de ser detenido, el hombre quedó a disposición de la justicia y podría ser enviado de regreso a su país para responder por los presuntos crímenes de los que es señalado.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos pesaban sobre el extranjero capturado en El Chagualo?
Alias Ismaelito tenía vigente una circular roja de Interpol solicitada por Venezuela. Los delitos que se le imputan son homicidio calificado intencional (por el asesinato de un taxista en Táchira), robo agravado, agavillamiento y evasión.
¿Qué significa la circular roja de Interpol tras una captura en Medellín?
Es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición. Tras ser capturado en Medellín, el sujeto inicia un proceso diplomático y judicial para ser devuelto a Venezuela.
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