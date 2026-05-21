Mecánico de un taller de carros en Chagualo era buscado por la Interpol por un asesinato

En una redada sorpresa, agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturaron en un taller del centro occidente de Medellín a un hombre que era buscado por un homicidio en el extranjero.

El operativo se realizó en el barrio El Chagualo, en donde según establecieron las autoridades el sujeto se había camuflado como un mecánico para huir del crimen con el que se le vinculaba.

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Según informó la Policía, la redada se realizó luego de que, gracias a información de inteligencia, se tuviera conocimiento del paradero del extranjero.

Tras realizar una verificación en los sistemas, las autoridades determinaron que el mecánico sería conocido como alias Ismaelito y estaría vinculado por las autoridades de Venezuela al asesinato de un taxista en el estado de Táchira en 2023.