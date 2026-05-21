¿Qué TV comprar para ver el Mundial? Guía para no perderse entre siglas y promesas de marketing

El Mundial de fútbol está a semanas de comenzar y la oferta de televisores nunca había sido tan confusa. RGB MiniLED, ULED, proyección láser, motores de inteligencia artificial, los anuncios publicitarios y las cajas de los productos están llenas de siglas que prometen mucho, pero explican poco. Para entender qué representa un avance real y qué es solo ruido de marketing, Antonio Hidalgo González, director general de Hisense México, experto en estas tecnologías, explica a qué corresponde cada característica.

¿Qué es RGB MiniLED?

En un televisor convencional, la luz que genera la imagen nace blanca, similar a la de una bombilla, y luego pasa por un filtro para obtener color. El RGB MiniLED cambia ese proceso desde la raíz: cada píxel o miniLED enciende directamente en rojo, verde o azul, los tres componentes primarios del color, sin necesidad de filtrado. “Los colores son mucho más naturales y tienen mayor gama”, explica Hidalgo a la revista Wired. A eso se suma el mayor brillo que aporta la tecnología MiniLED. El resultado es una imagen con más colores, más brillo y mayor precisión, especialmente notable en escenas con contrastes fuertes, como un partido nocturno bajo las luces del estadio. Le puede interesar: Así quedaron definidos los precios y fechas para la venta de boletería de Colombia vs. Costa Rica en Bogotá

¿Qué hace la IA dentro de un TV?

Casi todos los televisores actuales promocionan motores de inteligencia artificial, pero la mayoría de usuarios nunca entienden qué hacen. Según Hidalgo, la respuesta es más concreta de lo que parece: aprenden los hábitos de consumo del usuario y ajustan la imagen en consecuencia. Un televidente habitual de películas de animación recibirá automáticamente más brillo y saturación; quien prefiere series oscuras como Game of Thrones verá cómo el televisor aumenta el brillo solo en las zonas que lo necesitan. “Esto se dice muy sencillo, pero llegar ahí implica una ingeniería muy sofisticada”, advierte el ejecutivo. Lea también: Xiaomi 17 Ultra a prueba: cinco fotos tomadas en Bogotá que muestran de qué es capaz su cámara

¿Es buena opción un proyector?

Los proyectores láser de tiro ultracorto han ganado terreno como alternativa a los televisores de gran formato, pero Hidalgo es claro: no son una categoría independiente sino un complemento. Su ventaja es el tamaño, ya que un proyector que pesa cuatro kilos puede generar una imagen de hasta 300 pulgadas a tres metros de distancia, algo imposible para un panel convencional sin superar los 100 kilos de peso y los problemas logísticos que eso implica. Para quien quiere una pantalla enorme sin reformar su sala, el láser es la única opción práctica. Lea también: Pilas con estafas para boletas del Mundial: Sitios falsos se hacen pasar por la FIFA

El sonido, un detalle olvidado

Hidalgo tiene una recomendación clara para quien compre televisor pensando en el Mundial: no escatimar en la barra de sonido. “Debería existir en todas las casas”, dice. La clave es empatar el tamaño del televisor con el de la barra: una pantalla grande necesita mayor potencia y más salidas de audio; una pequeña requiere una solución más discreta. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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