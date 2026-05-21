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¿Qué TV comprar para ver el Mundial? Guía para no perderse entre siglas y promesas de marketing

Un experto en tecnología explica qué características representan un avance real y cuáles son solo ruido publicitario.

  • Expertos recomiendan evaluar el uso específico que se dará al TV antes de elegir entre las distintas tecnologías disponibles en el mercado. FOTO AFP
    Expertos recomiendan evaluar el uso específico que se dará al TV antes de elegir entre las distintas tecnologías disponibles en el mercado. FOTO AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 2 horas
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El Mundial de fútbol está a semanas de comenzar y la oferta de televisores nunca había sido tan confusa. RGB MiniLED, ULED, proyección láser, motores de inteligencia artificial, los anuncios publicitarios y las cajas de los productos están llenas de siglas que prometen mucho, pero explican poco.

Para entender qué representa un avance real y qué es solo ruido de marketing, Antonio Hidalgo González, director general de Hisense México, experto en estas tecnologías, explica a qué corresponde cada característica.

¿Qué es RGB MiniLED?

En un televisor convencional, la luz que genera la imagen nace blanca, similar a la de una bombilla, y luego pasa por un filtro para obtener color.

El RGB MiniLED cambia ese proceso desde la raíz: cada píxel o miniLED enciende directamente en rojo, verde o azul, los tres componentes primarios del color, sin necesidad de filtrado. “Los colores son mucho más naturales y tienen mayor gama”, explica Hidalgo a la revista Wired. A eso se suma el mayor brillo que aporta la tecnología MiniLED.

El resultado es una imagen con más colores, más brillo y mayor precisión, especialmente notable en escenas con contrastes fuertes, como un partido nocturno bajo las luces del estadio.

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¿Qué hace la IA dentro de un TV?

Casi todos los televisores actuales promocionan motores de inteligencia artificial, pero la mayoría de usuarios nunca entienden qué hacen.

Según Hidalgo, la respuesta es más concreta de lo que parece: aprenden los hábitos de consumo del usuario y ajustan la imagen en consecuencia.

Un televidente habitual de películas de animación recibirá automáticamente más brillo y saturación; quien prefiere series oscuras como Game of Thrones verá cómo el televisor aumenta el brillo solo en las zonas que lo necesitan. “Esto se dice muy sencillo, pero llegar ahí implica una ingeniería muy sofisticada”, advierte el ejecutivo.

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¿Es buena opción un proyector?

Los proyectores láser de tiro ultracorto han ganado terreno como alternativa a los televisores de gran formato, pero Hidalgo es claro: no son una categoría independiente sino un complemento.

Su ventaja es el tamaño, ya que un proyector que pesa cuatro kilos puede generar una imagen de hasta 300 pulgadas a tres metros de distancia, algo imposible para un panel convencional sin superar los 100 kilos de peso y los problemas logísticos que eso implica. Para quien quiere una pantalla enorme sin reformar su sala, el láser es la única opción práctica.

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El sonido, un detalle olvidado

Hidalgo tiene una recomendación clara para quien compre televisor pensando en el Mundial: no escatimar en la barra de sonido. “Debería existir en todas las casas”, dice.

La clave es empatar el tamaño del televisor con el de la barra: una pantalla grande necesita mayor potencia y más salidas de audio; una pequeña requiere una solución más discreta.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la diferencia entre un televisor LED normal y un RGB MiniLED? El LED tradicional usa luces blancas traseras que pasan por filtros de color. El RGB MiniLED genera los colores primarios directamente desde cada micro-bombillo LED, ofreciendo el triple de brillo, negros perfectos y colores más realistas para ver deportes.
El LED tradicional usa luces blancas traseras que pasan por filtros de color. El RGB MiniLED genera los colores primarios directamente desde cada micro-bombillo LED, ofreciendo el triple de brillo, negros perfectos y colores más realistas para ver deportes.
¿Qué hace la Inteligencia Artificial en los televisores actuales?
La IA analiza el tipo de contenido en tiempo real. Si detecta transmisiones deportivas, calibra automáticamente el brillo, satura el color del campo y mejora la fluidez del movimiento para que el balón no se vea borroso.
¿Es mejor un proyector láser o un televisor de gran tamaño?
Si buscas más de 85 pulgadas, el proyector de tiro ultracorto es mejor por facilidad de instalación, espacio y peso. Para espacios más pequeños o muy iluminados, el televisor es superior.
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