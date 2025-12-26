¿Relegados? El limbo amenaza a partidos sin apuesta presidencial

A poco más de seis meses para la primera vuelta presidencial, el mapa político colombiano sigue marcado por una paradoja: mientras los precandidatos aceleran alianzas, consultas y movidas, varios de los partidos tradicionales –y con mayor número de escaños en el Congreso– aún no logran definir una carta propia o al menos un apoyo visible y concertado para 2026.
El Liberal, la Alianza Verde, La U y Cambio Radical se mueven entre cálculos internos, apuestas por coaliciones y la expectativa de encuestas o consultas que les permitan medir riesgos a la hora de hacer sus apuestas. El temor es palpable: quedar aislados en una contienda cada vez más abierta e impredecible con miras al proceso electoral que marcará el primer semestre del año.
Los apoyos, aunque informales y aún intangibles, están divididos entre los precandidatos que hoy puntean en los sondeos. Iván Cepeda, del Pacto Histórico (31,9 %, según la más reciente encuesta Invamer); Abelardo de la Espriella (18,2 %), o Sergio Fajardo (8,5 %).
Incluso, en el ramillete se cuentan algunos que, aunque aún no tienen un marcado favoritismo, tendrían potencial de crecimiento. Allí se cuentan Claudia López (4,1 %); Juan Carlos Pinzón (2,9 %), o Germán Vargas Lleras (2,1 %).
En el Partido Liberal las expectativas de tener candidato propio parecen nulas. Aun cuando son una de las colectividades con mayor número de senadores y representantes a la Cámara, sumado a numerosos concejales, diputados, alcaldes o gobernadores, los liberales no cuentan con una apuesta propia para 2026.