A mes y medio de elecciones, Petro le daría hasta $300.000 millones a una EPS indígena del Cauca

Salud y política son dos palabras que solo deberían combinarse para hablar de política de salud, no de salud politizada. Esto último es lo que queda en el ambiente con un proyecto de decreto con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro le entregará recursos para salud al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Esa organización, actualmente, tiene un vínculo con el Ejecutivo y el Pacto Histórico.
A finales de marzo, EL COLOMBIANO conoció que el Ministerio de Salud sacó un proyecto de acto administrativo que modifica un artículo del Decreto Ley 968 de 2024. Este último se expidió en agosto de ese año para implementar las normas para la operación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (Sispi) para el territorio que conforma el Cric.
Esos actos administrativos hacen parte de la legislación que tiene Colombia desde los planes nacionales de desarrollo de 2010–2014 y 2014–2018, que abordaban la necesidad de construir e implementar un modelo de salud indígena para reconocerle a estas comunidades sus saberes ancestrales y conocimiento propios.
Lea también: Inician inspección en Supersalud tras denuncia por la otra intervención a Nueva EPS
A esos planes de desarrollo se sumaron el Decreto 1953 de 2014, un parágrafo de la Ley 1751 de 2015, el Decreto Ley 968, y el Decreto 0480 de 2025, que implementa el Sispi como política de Estado.
El punto es que el proyecto de decreto del Minsalud dispone hasta $300.000 millones “en favor del Territorio Indígena que conforma el Cric” para la transición de la entidad promotora de salud (EPS) Asociación Indígena del Cauca (AIC) hacia el Sispi. El documento fue enviado al Ministerio de Hacienda el pasado 23 de febrero.
Según le contó a EL COLOMBIANO una fuente de la cartera de salud, el documento está a la espera de la firma del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y esta semana hubo una comisión de contratistas en Popayán, “mientras se espera que el Cric se certifique”.