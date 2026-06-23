¿Cuándo debería empezar el empalme entre el Gobierno Petro y Abelardo? Así fue la transición en elecciones pasadas

Mientras avanzan los escrutinios de la segunda vuelta presidencial de 2026, el presidente Gustavo Petro manifestó su disposición a iniciar el proceso de empalme con Abelardo de la Espriella una vez las autoridades electorales ratifiquen los resultados preliminares que lo ubican como ganador de la contienda. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario insistió en que el preconteo no tiene carácter oficial y señaló que el resultado definitivo dependerá de las decisiones de las comisiones escrutadoras. ”Por la incidencia extranjera en las elecciones que no me lleva a ilegitimarlas una vez salga el resultado del escrutinio, el presidente Trump al haber apoyado, para nosotros inconstitucionalmente, al candidato Abelardo, adquiere una enorme responsabilidad sobre la estabilidad de Colombia”, dijo el actual presidente. Petro añadió que, si la ventaja de De la Espriella se mantiene una vez finalice la revisión oficial de los votos, el Gobierno estará listo para comenzar la transición administrativa entre ambos gobiernos. ”No deja de ser una oportunidad y si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Cómo dije antes no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo”, dijo Petro. Lea además: Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave Las declaraciones se produjeron en medio de los llamados a la calma realizados por el jefe de Estado tras conocerse los resultados preliminares. El mandatario pidió esperar el cierre de las etapas electorales pendientes y evitar cualquier situación de violencia o confrontación política.

Desde el Gobierno también se pronunciaron integrantes del gabinete. En una entrevista con Semana, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que acompañará el proceso de transición en caso de que se confirme la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño. “Cuando ellos ganen la voluntad popular, dirán qué se hace. Yo no voy a ser un obstáculo ni piedra para la campaña de Abelardo de la Espriella si mañana él es el presidente. Yo no voy a estar fregando la vida; al contrario, les deseo que les vaya bien y que al país le vaya bien. Yo haré el empalme que ellos necesiten”, aseguró. El funcionario sostuvo que corresponde respetar la decisión que adopten los votantes y señaló que su responsabilidad, como integrante del actual Ejecutivo, es facilitar la transferencia de información y explicar el estado de los asuntos que quedan en marcha dentro de la administración nacional. Incluso, aseguró que está dispuesto a compartir recomendaciones con quien asuma la dirección de esa cartera. “Yo tengo que ayudar y hacer el empalme aquí y explicarle las cosas y las verdades y, si acepta un consejo, también se lo doy (...) al que venga de ministro, uno tiene que aprender a recibir consejos del que estuvo a donde uno viene”, dijo Benedetti en la entrevista con el medio citado. De confirmarse los resultados preliminares, el proceso de empalme se desarrollará antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que está prevista la posesión del nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030. Ese mismo día concluirá oficialmente el mandato de Gustavo Petro. Según Víctor Muñoz, exsecretario de Presidencia del Gobierno de Iván Duque, esta misma semana debería darse el acercamiento del Gobierno Petro al de De la Espriella.

”También debería habilitar de inmediato Datálogo, la plataforma creada en el 2022 para consolidar y entregar la información estratégica del Estado: informes de gestión, balance sectorial, proyectos en ejecución, estado presupuestal, contratación, indicadores, riesgos, litigios, sistemas de información y asuntos prioritarios de cada entidad”, explicó. El exfuncionario agregó que el empalme no es un favor político sino un deber constitucional. Queda esperar la designación oficial de las comisiones de empalme del Gobierno.

¿Cuándo fueron los anteriores empalmes?