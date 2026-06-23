¿Cuándo debería empezar el empalme entre el Gobierno Petro y Abelardo? Así fue la transición en elecciones pasadas

Mientras avanzan los escrutinios de la segunda vuelta presidencial de 2026, el presidente Gustavo Petro manifestó su disposición a iniciar el proceso de empalme con Abelardo de la Espriella una vez las autoridades electorales ratifiquen los resultados preliminares que lo ubican como ganador de la contienda.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario insistió en que el preconteo no tiene carácter oficial y señaló que el resultado definitivo dependerá de las decisiones de las comisiones escrutadoras.
”Por la incidencia extranjera en las elecciones que no me lleva a ilegitimarlas una vez salga el resultado del escrutinio, el presidente Trump al haber apoyado, para nosotros inconstitucionalmente, al candidato Abelardo, adquiere una enorme responsabilidad sobre la estabilidad de Colombia”, dijo el actual presidente.
Petro añadió que, si la ventaja de De la Espriella se mantiene una vez finalice la revisión oficial de los votos, el Gobierno estará listo para comenzar la transición administrativa entre ambos gobiernos.
”No deja de ser una oportunidad y si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Cómo dije antes no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo”, dijo Petro.
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Las declaraciones se produjeron en medio de los llamados a la calma realizados por el jefe de Estado tras conocerse los resultados preliminares. El mandatario pidió esperar el cierre de las etapas electorales pendientes y evitar cualquier situación de violencia o confrontación política.