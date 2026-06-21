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Elecciones 2026: Defensoría pide garantías, respeto a resultados y desescalar tensiones

Ante las tensiones de la campaña y las presiones de grupos armados en zonas rurales, la Defensoría hizo un llamado urgente a los candidatos presidenciales para reconocer los resultados y evitar la división del país tras el cierre de las urnas.

  • La entidad mantiene especial atención en regiones con presencia de grupos armados ilegales para asegurar el libre ejercicio del voto. FOTO: Colprensa.
    La entidad mantiene especial atención en regiones con presencia de grupos armados ilegales para asegurar el libre ejercicio del voto. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En una jornada electoral decisiva para el futuro del país, los ciudadanos ya se encuentran votando en los distintos puntos del territorio nacional en el marco de la segunda vuelta presidencial.

Con las urnas abiertas y el proceso en marcha, la defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó un parte de “mucha tranquilidad y mucha confianza en que las instituciones van a poder garantizar una jornada de votación tranquila”.

Asimismo, enfatizó que, aunque todo proceso electoral conlleva riesgos, el Estado se encuentra preparado para tramitar cualquier incidente mediante las instancias de coordinación establecidas.

Para blindar la transparencia y seguridad de los comicios, la Defensoría del Pueblo desplegó un robusto operativo. Según Marín, “vamos a tener a más de 2.300 personas, incluyendo funcionarios, funcionarias, defensores y defensoras públicas” distribuidos en miles de mesas de votación en conjunto con la Procuraduría y las Personerías.

Esta vigilancia no se limitará a las horas de votación, sino que se intensificará al cierre de las urnas.

Desde Madrid, España, la funcionaria recordó la importancia de la madurez política tras el cierre de las urnas: “El mejor acto de democracia es votar. Si hay manifestaciones, si hay protestas, hacerlo con tranquilidad dentro del marco pacífico, e invitar a todos los líderes políticos, a los 2 candidatos presidenciales a que den ese parte de tranquilidad, de que van a reconocer las elecciones y de que este es un proceso democrático que no nos va dividir como país”.

Lea más: “Es un deber respetar y reconocer los resultados”: llamado del registrador Hernán Penagos para la jornada electoral

Al respecto, reveló que el candidato Iván Cepeda ya respondió formalmente, hablando de “responsabilidad probatoria” y asegurando que tramitará cualquier duda exclusivamente por las vías institucionales.

Aunque se reconoció un incremento natural en la conflictividad social por el calor de la campaña —ejemplificado en un reciente cruce de arengas entre simpatizantes en el sector de Teusaquillo, en Bogotá—, la entidad acompañará las jornadas para asegurar que no escalen a hechos de violencia.

Frente a la presión de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en regiones de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cauca, donde se han monitoreado al menos 40 incidentes de “carnetización”, Marín envió un mensaje de serenidad al aclarar que estas prácticas no son generalizadas: “Inclusive en aquellos lugares... sigue habiendo libertad democrática”, afirmó, señalando que los municipios donde hay dudas por los resultados representan apenas el 0.08% de los electores.

No obstante, concluyó que en una elección estrecha, el derecho a votar de cada persona tiene que ser protegido por el Estado.

Preguntas y respuestas

¿Qué pidió la Defensoría del Pueblo sobre las elecciones de 2026?
Pidió respetar los resultados de las urnas y tramitar cualquier inconformidad mediante los canales institucionales establecidos.

¿Quién certifica los resultados de las elecciones en Colombia?
La Registraduría Nacional realiza el escrutinio preliminar y las autoridades electorales validan oficialmente los resultados.


¿Qué sucede si existen dudas sobre los resultados?
Los candidatos y partidos pueden presentar recursos y reclamaciones a través de los mecanismos legales previstos por la legislación electoral.

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