Tras eventos de Cepeda, CNE reitera a candidatos que está prohibido hacer reuniones en espacios abiertos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pidió a los candidatos presidenciales abstenerse de tener reuniones en espacios abiertos La determinación llega tras las convocatorias de Iván Cepeda, supuestamente en espacios privados, para hacer política en la costa Caribe. Se supone que, según la ley colombiana, desde una semana antes de los comicios no se pueden realizar eventos en plaza pública de carácter proselitista ni divulgar encuestas electorales. Sin embargo, se reitera que se han hecho los eventos con la excusa de que son en “recintos privados”. A pesar de que el pronunciamiento es del 28 de mayo, dice que “toda reunión de carácter político celebrada a partir del 25 de mayo de 2026 únicamente podrá llevarse a cabo en espacios cerrados”. Lea también: ¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?

¿Quiénes controlan la veda electoral y qué sanciones aplican?

Luego, dicen que “la vigilancia y el cumplimiento de esta restricción corresponden a las autoridades de policía y a la administración pública de cada municipio en función de su facultad policiva, conforme al Código Nacional de Policía y Convivencia y la normativa local aplicable”. También establecen que el incumplimiento de estas funciones por parte de las autoridades “podrá dar lugar a las actuaciones disciplinarias que adelante la Procuraduría General de la Nación”. Y, finalmente, exhorta a los partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y “especialmente” a las campañas electorales, a acatar las disposiciones normativas, sobre todo “aquellas que regulan la publicidad electoral y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”.

Denuncias contra la campaña de Iván Cepeda y el alcance del CNE

Justo este 27 de mayo llegaron dos denuncias al CNE contra la campaña de Cepeda, relacionadas con estos eventos masivos. No obstante, según fuentes enteradas que hablaron con EL COLOMBIANO, poco o nada tiene por hacer el CNE, porque las vedas o restricciones se derivan de un decreto de orden público del Gobierno Nacional. Puede que hayan llegado, pero eso se le trasladará a los alcaldes correspondientes, que son los encargados de hacer cumplir este decreto. Este es el decreto 0188 de 2026, que restringe la realización de este tipo de actividades desde una semana antes de la primera vuelta presidencial.

La polémica por el evento masivo en Sincelejo, Sucre

Uno de los eventos de la campaña de Cepeda fue en Sucre, Sincelejo, y se llamó “Encuentro con Iván Cepeda en Sincelejo. Vamos por más”. No dejaba lugar a dudas. El evento fue masivo, por lo que desafió el espíritu de la normativa electoral y dejó interrogantes sobre los vacíos legales en la recta final de la campaña, ¿serían así de laxas o relajadas las autoridades si se tratara de candidatos de la oposición haciendo este tipo de eventos?

El vacío legal: ¿Un coliseo con techo cuenta como espacio cerrado?

Osvaldo Corrales, presidente del sindicato de educadores que puso el recinto, defendió a capa y espada la legalidad del encuentro bajo una premisa fundamental: el coliseo de Ades tiene techo. “Sí se hace en un sitio cerrado, sí se hace en un sitio privado, sí es un evento cerrado. No es en una plaza pública, no es en una calle, no es en un parque”, argumentó Corrales en Blu Radio, aferrándose a la literalidad del decreto que prohíbe el proselitismo masivo en exteriores. ¿Servirá entonces para algo este nuevo pronunciamiento del CNE? Lea también: “Ni con todas las coaliciones se ganaría hoy en primera vuelta”: Andrés Martínez, fundador de Alfil

La gira del presidente Gustavo Petro por el Caribe, bajo la lupa

El pronunciamiento también se da en plena visita del presidente Gustavo Petro al Caribe. Si bien desde la han defendido como agenda oficial, fuentes del propio Gobierno dijeron a EL COLOMBIANO que la gira tiene que ver con que ven a la campaña de Cepeda floja en el Caribe. Por ende, el presidente ha estado haciendo eventos en diferentes lugares, como Cartagena y Sincelejo, para hablar de los logros de su Gobierno. Estos se han titulado “Petro le cumplió al Caribe”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Aunque al presidente no le cae directamente el pronunciamiento del CNE, es cuestionable que haga esta gira de “logros”, que incluye manifestaciones públicas, a pocos días de las elecciones presidenciales.

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