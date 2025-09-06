Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre viaje de alcaldes a Washington, ¿qué dijo?

No cesa el ruido que ha causado el anuncio de varios alcaldes del país sobre la visita que planean hacer a Washington, Estados Unidos, en la que se ha dicho mediarán para que el país norteamericano no retire la certificación antidrogas.
Entre los alcaldes que han dicho que viajarán a ese país están los de Medellín, Federico Gutiérrez; Bogotá, Carlos Fernando Galán; Cali, Alejandro Éder; Barranquilla, Alejandro Char; y Cartagena, Dumek Turbay. En cuanto se conoció la decisión de los mandatarios locales, el presidente Gustavo Petro fue el primero en criticarlos, con el argumento de que están pasando por encima protocolos de relaciones internacionales que están en manos del gobierno nacional.
“Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Posteriormente, los alcaldes respondieron rechazando que el presidente quiera impedirles el viaje. Algunos como Gutiérrez indicaron incluso que esto sería un comportamiento de “dictador”.