“Si Petro impide que alcaldes salgamos del país, se graduaría de dictador”: Federico Gutiérrez sobre viaje a EE. UU.

Los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena tendrán un encuentro en Washington DC con el Departamento de Estado y congresistas republicanos y demócratas.

    El rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por un viaje a Estados Unidos. FOTOS: EL COLOMBIANO - Colprensa
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

La salida que anunciaron los alcaldes de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena a Estados Unidos ha generado un rifirrafe con el presidente Gustavo Petro, a quien lo señalan de tener comportamientos de “dictador” por su postura de rechazo frente a este encuentro diplomático.

Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán, Alejandro Éder, Alejandro Char y Dumek Turbay están listos para viajar el 8 y 9 de septiembre a Washington DC, para desarrollar una serie de reuniones con el Departamento de Estado y congresistas republicanos y demócratas. La intención es evitar la descertificación en la lucha contra las drogas entre ambos países, por lo que consideran necesario encontrar alternativas de respaldo para la Fuerza Pública en su labor contra el narcotráfico.

Lea también: Petro pelea con alcaldes por viaje a Washington, pero aseguran que fueron a hablar de seguridad en sus ciudades

Sin embargo, el presidente Petro no parece muy contento por la cercanía de los alcaldes con Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., ya que ha sido fuertemente criticado por su gestión contra las estructuras criminales, siendo considerado como un líder “inmensamente impopular”, con decisiones “erráticas” y políticas que “han llevado al aumento de la violencia y la inseguridad” en Colombia.

Petro insiste en que los alcaldes deben pedirle permiso para salir del país: “Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden (sic)”, escribió en su cuenta de X.

Gutiérrez fue uno de los que se pronunció sobre este mensaje, que calificó como la amenaza propia de un dictador y que solo genera un retroceso en la lucha contra las drogas, por lo que hizo un llamado a la unión.

“Yo como alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un presidente. Ya me estoy acostumbrando. Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales. Nosotros estamos del lado de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Chao”, escribió en X.

Y añadió: “El presidente cada vez habla más como un dictador. Nosotros, los alcaldes, estamos dedicados a arreglar el desastre que él está generando. Defendemos a Colombia. Estados Unidos ha sido un aliado estratégico. Llevamos un mensaje totalmente diferente al de él. Mientras Petro se alía con Maduro, nosotros nos aliamos con un gobierno y un país que ha sido históricamente amigo de Colombia. Yo voy como representante de Medellín. Claro que no vamos como representante del órgano nacional”.

El alcalde precisó que las reuniones que se llevarán a cabo fueron gestionadas con contactos de cada mandatario y, en gran parte, con la embajada de Estados Unidos. “La agenda está confirmada lunes, martes y parte del miércoles. Vamos a llevar esa voz. A hacer esta agenda muy bien por Colombia”, puntualizó.

Siga leyendo: El Ferrari y el Rolex con los que presumía Miguel Quintero cuando su hermano era alcalde de Medellín

