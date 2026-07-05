La dramática realidad del sector salud que recibe De la Espriella tras el “chu, chu, chu” de Petro

Aunque en el sector salud hay una luz de esperanza de que los cuatro años aciagos del gobierno del presidente Gustavo Petro queden como un mal recuerdo y una anécdota de cómo no se debe manejar un sistema de salud, las heridas y secuelas que deja ese mandato pueden tardar en estabilizarse y cicatrizar. Un sistema de salud que era destacado internacionalmente por sus logros y resultados ahora está en estado crítico después de vivir una “crisis explícita” que vaticinó, en septiembre de 2022, la entonces ministra y hoy senadora electa Carolina Corcho, para referirse a lo que tenía que vivir “la sociedad” para “entender que se requiere el cambio”.
Esa crisis se consumó casi al pie de la letra. Esa situación se llevó puestos a usuarios y pacientes, a entidades promotoras de salud (EPS), a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —hospitales, clínicas, laboratorios y otros centros médicos—, al sector farmacéutico y a todos los que participan en ese sector, en un efecto dominó que Petro llamó “chu, chu, chu”.
A un mes exacto de entregar el poder, EL COLOMBIANO presenta una radiografía de los hospitales y las clínicas que han cerrado servicios en el país y cuáles han sido las prestaciones más afectadas por esta crisis, a partir de información del observatorio Así Vamos en Salud y otra suministrada por la Unión de IPS de Colombia (Unips), con base en respuestas a derechos de petición de secretarías distritales y departamentales.