MinCiencias bajo la lupa: Procuraduría halla inconsistencias en proyecto de IA de $630.000 millones

La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta tras detectar “serias inconsistencias” en una de las convocatorias más ambiciosas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se trata de la convocatoria número 46, denominada ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, la cual cuenta con recursos de regalías por un valor de $630.000 millones.
Luego de que varios requerimientos del ente de control no recibieran “respuestas convincentes” por parte de MinCiencias, la Procuraduría tomó la decisión de realizar una inspección sorpresa.
Durante esa diligencia, funcionarios evidenciaron riesgos en la estructuración de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas, lo que podría comprometer la legalidad del trámite y poner en peligro el patrimonio público.