MinCiencias bajo la lupa: Procuraduría halla inconsistencias en proyecto de IA de $630.000 millones

El ente de control encontró irregularidades que van desde una acreditación dada en un tiempo récord de 14 días hasta una presunta concentración excesiva de recursos.

  • La Procuraduría investiga convocatoria de proyecto de inteligencia artificial donde una compañía fue reconocida como centro de innovación en apenas 14 días. En la Imagen, ministra de Ciencias, Yesenia Olaya. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 4 horas
La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta tras detectar “serias inconsistencias” en una de las convocatorias más ambiciosas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se trata de la convocatoria número 46, denominada ‘Colombia Inteligente: infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial’, la cual cuenta con recursos de regalías por un valor de $630.000 millones.

Luego de que varios requerimientos del ente de control no recibieran “respuestas convincentes” por parte de MinCiencias, la Procuraduría tomó la decisión de realizar una inspección sorpresa.

Durante esa diligencia, funcionarios evidenciaron riesgos en la estructuración de la convocatoria y en la evaluación de las propuestas, lo que podría comprometer la legalidad del trámite y poner en peligro el patrimonio público.

¿Qué encontró la Procuraduría en polémico proyecto sobre inteligencia artificial?

El ente de control encontró en este proceso una inusual rapidez en la acreditación del centro de innovación, además de riesgos críticos en la estructuración y evaluación de las propuestas de la convocatoria.

La Procuraduría cuestiona que la convocatoria otorgó un tiempo de apenas un mes para que los interesados entregaran todos los documentos requeridos, un periodo que el sector consideró excesivamente corto dada la complejidad técnica del proyecto.

Otro tema por el cual alertó la entidad es por lo que considera una concentración excesiva de recursos, pues el diseño del proceso buscaba seleccionar un único proyecto para asignarle la totalidad de los recursos, es decir, los $630.000 millones de pesos.

El hallazgo más crítico para la Procuraduría fue el reconocimiento de una compañía como centro de innovación en un tiempo récord de 14 días, un requisito indispensable para participar en el millonario proyecto. La entidad calificó esto como “insólito” dada las complejas exigencias de esa acreditación.

El Ministerio Público considera que hubo presuntas fallas en la definición de los criterios utilizados para calificar las propuestas, lo que, según el ente de control, podría comprometer la transparencia en la asignación de los fondos y afectar la legalidad de todo el trámite administrativo.

En respuesta a estas inquietudes planteadas por el ente de control, MinCiencias, liderado por la ministra Yesenia Olaya, aseguró mediante un comunicado que ha respondido a todos los requerimientos de la Procuraduría.

La cartera precisó que el proyecto “no ha surtido aprobación ni ha sido objeto de asignación de recursos por parte del OCAD” (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), por lo que actualmente se encuentra en etapa de revisión y análisis por parte de los miembros de dicho órgano.

A pesar de esas declaraciones, la Procuraduría considera que el proceso no se ha adelantado de manera ideal y no descarta la apertura de un juicio disciplinario.

