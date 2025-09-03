x

A Epa Colombia le incautaron un celular en requisas de celdas de Carabineros en Bogotá

Tres dispositivos móviles fueron encontrados en baños y habitaciones de las instalaciones. Las autoridades investigan el incumplimiento en el reglamento interno.

  El celular de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue confiscado este miércoles. FOTOS: Cortesía - Policía Nacional
    El celular de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue confiscado este miércoles. FOTOS: Cortesía - Policía Nacional
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

03 de septiembre de 2025
bookmark

El celular de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue confiscado este miércoles en medio de un operativo realizado por la Policía Nacional en las celdas de la Seccional de Carabineros en Bogotá, donde permanece recluida desde el 20 de agosto.

El procedimiento inició esta mañana como parte de un programa de prevención y control en las instalaciones, al igual que la inspección de comunicaciones no autorizadas desde el centro de detención. Allí incautaron tres teléfonos celulares, dos de ellos ocultos en baños y habitaciones -y uno en el espacio asignado a Daneidy Barrera-.

Lea también: Mamá de Epa Colombia publicó un video de la influencer llorando y generó preocupación: “Pronto hija, todo esto acabará”

El hallazgo se produjo pocos días después de que la influencer fuera trasladada desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor a estas instalaciones por petición de su abogado, Francisco Bernate, quien recibió el visto bueno del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”, explicó Montealegre en su momento.

Entérese: ¿Epa Colombia embajadora de Transmilenio? Así es la propuesta de Daneidy Barrera para salir de la cárcel

Por ahora se investiga el posible incumplimiento en la normativa de la Escuela de Carabineros- debido a que los dispositivos móviles “están prohibidos para su uso por parte de aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad”-.

InfogrÃ¡fico
A Epa Colombia le incautaron un celular en requisas de celdas de Carabineros en Bogotá

Por su parte, Martha Rojas, madre de la creadora de contenido, compartió una serie de mensajes a través de redes sociales para expresar el dolor que siente al ver a su hija cumpliendo una pena de 5 años de prisión.

A Epa Colombia le incautaron un celular en requisas de celdas de Carabineros en Bogotá

“Pronto hija, todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”. Esta publicación desató una ola de apoyo, con miles de seguidores clamando por su liberación”, se lee en un video compartido por la familiar de la influencer, lo que generó varias reacciones como muestra de apoyo en los seguidores de Epa Colombia.

Días después de su reclusión en El Buen Pastor, Martha Rojas compartió un mensaje similar, deseando fuerza para su hija. “No te preocupes, hija. Sé que Dios no se queda con nada y él se encargará de todo. Ánimo, mi guerrera, sé fuerte”.

Siga leyendo: Epa Colombia podría salir de la cárcel de El Buen Pastor; ¿a dónde la trasladarían?

