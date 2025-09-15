Esperanza Gómez reta a Meta: tras ganar tutela ante la Corte, ahora buscará indemnización por el cierre de sus redes sociales

Esperanza Gómez, actriz y creadora de contenido para adultos, ahora planea tomar acciones legales contra Meta (Facebook e Instagram) por el cierre arbitrario de sus redes sociales. Advirtió que buscará indemnización.

“En este momento no tengo la cifra exacta porque mi equipo de abogados, con mi equipo de trabajo, están haciendo la cuantía”, señaló Gómez en entrevista con Caracol Radio.

Lea más: Esperanza Gómez le ganó batalla legal a Meta: ordenaron a la empresa crear reglas sobre moderación de contenidos en Colombia

Es que la Corte Constitucional determinó que Meta vulneró los derechos fundamentales de la actriz al eliminar en 2021 su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores. Esta es la primera vez que el alto tribunal se pronuncia sobre los límites de moderación de contenidos en redes sociales y la protección de los influenciadores.

“Yo creo que es un precedente porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho al respeto, al libre albedrío de escoger qué oficio o qué profesión quiere ejercer y el hecho de que nosotros trabajemos con nuestra desnudez, con nuestra sexualidad delante de una cámara no significa que estemos atropellando los derechos de estas personas”, apuntó Gómez.