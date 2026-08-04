Mujer murió al estrellar su carro contra el muro de un parqueadero y caer al vacío en la Loma de los Bernal, Medellín

Después de llegar de una reunión familiar en compañía de su esposo, una mujer se dispuso a parquear la camioneta en uno de los estacionamientos del conjunto residencial donde vivía. En ese proceso, aceleró con mucha fuerza el automotor, golpeando y derribando el muro, mientras que el vehículo caía al vacío tres pisos. Esto le provocó la muerte a esta conductora.
Los hechos se registraron a las 4:32 de la mañana del pasado lunes en la calle 8 con la carrera 85F, en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, en el barrio La Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), de Medellín. En este incidente falleció Verónica David Tuberquia, de 29 años.