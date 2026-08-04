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Mujer murió al estrellar su carro contra el muro de un parqueadero y caer al vacío en la Loma de los Bernal, Medellín

La fallecida estaba estacionando el vehículo cuando impactó con el muro y cayó tres pisos hacia el vacío. El carro quedó completamente destrozado.

  • Verónica David Tuberquia (detalle, abajo), de 29 años, murió luego de que su carro golpeara contra el muro del parqueadero de su unidad en la Loma de los Bernal y cayera al vacío. FOTOS: CORTESÍA
    Verónica David Tuberquia (detalle, abajo), de 29 años, murió luego de que su carro golpeara contra el muro del parqueadero de su unidad en la Loma de los Bernal y cayera al vacío. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Después de llegar de una reunión familiar en compañía de su esposo, una mujer se dispuso a parquear la camioneta en uno de los estacionamientos del conjunto residencial donde vivía. En ese proceso, aceleró con mucha fuerza el automotor, golpeando y derribando el muro, mientras que el vehículo caía al vacío tres pisos. Esto le provocó la muerte a esta conductora.

Los hechos se registraron a las 4:32 de la mañana del pasado lunes en la calle 8 con la carrera 85F, en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal, en el barrio La Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), de Medellín. En este incidente falleció Verónica David Tuberquia, de 29 años.

De acuerdo con el reporte de los testigos, la mujer habría perdido el control de su camioneta, una Foton Tunland modelo 2025, y no pudo detener su marcha. El vehículo se volcó y terminó con sus ruedas hacia arriba y con las latas de su carrocería retorcidas. Dentro de las mismas quedó el cuerpo sin vida de esta mujer.

De acuerdo con información de los testigos, “ella llegó con el esposo, al parecer borracho, quien se bajó a decirle cómo parquear y cuando ella arrancó, se cayó al vacío. Era una parejita lo más de joven”.

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Los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer, cuyos restos mortales tuvieron que recuperar de las latas retorcidas de esta camioneta.

Las primeras hipótesis que se tienen sobre este accidente son que hubo una impericia de manejo por parte de la conductora fallecida, versión que se corroborará en las investigaciones que efectúan los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín en conjunto con la Fiscalía.

En medio de las labores judiciales se pudo establecer que el vehículo contaba con todos los documentos al día y hasta tenía otros seguros adicionales para la atención de cualquier tipo de siniestro o para casos de hurto.

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Según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), David Tuberquia tenía licencia de conducción tipo C1 (para automóviles, camperos, camionetas y microbuses) y B1 (para vehículos particulares) desde el 4 de agosto de 2022. Incluso el año pasado sacó una licencia A2 (para moto). Tampoco tenía multas de tránsito pendientes.

La muerte de David Tuberquia fue lamentada por varios colectivos de izquierda nacional. El movimiento Comunes, a través de sus redes sociales, expresó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de un ser querido. Acompañamos de corazón a su familia y amigos en este momento de dolor”.

Así mismo, la Confederación Jacobo Arenas manifestó: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad y acompañamiento a su familia y a todos sus seres queridos. Que encuentren fortaleza en el amor, la compañía y los recuerdos que ella dejó en cada uno y una. Verónica permanecerá siempre en nuestra memoria por su calidad humana, su calidez y el cariño que brindó a quienes la conocimos”.

Con la muerte de esta mujer, son 182 las víctimas por accidentes de tránsito en las vías de Medellín durante el 2026, cinco más que las que se contabilizaban el año pasado, de acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Medellín. Tres de las víctimas eran conductores de carros particulares.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió una mujer en el conjunto Oasis de Los Bernal, en Medellín?
La conductora perdió el control de su camioneta mientras intentaba estacionarla en el conjunto residencial Oasis de Los Bernal. El vehículo derribó un muro del parqueadero y cayó al vacío desde un tercer nivel, provocando la muerte de la mujer.
2. ¿Quién era la mujer que falleció tras caer con su camioneta en Belén?
La víctima fue identificada como Verónica David Tuberquia, de 29 años, quien murió en el lugar del accidente luego de que la camioneta en la que se movilizaba se precipitara varios metros dentro del conjunto residencial.
3. ¿Qué hipótesis investigan las autoridades sobre la caída de la camioneta en Los Bernal?
Las primeras indagaciones apuntan a una posible impericia en la conducción. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Fiscalía adelantan las investigaciones para establecer con precisión las causas del siniestro.
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