Así financia el estaño ilegal los drones explosivos del Eln y disidencias

En lo profundo de la Amazonía, en la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, una economía silenciosa, pero altamente rentable, está reconfigurando el conflicto armado. Se trata del estaño, un mineral estratégico que ha comenzado a reemplazar a la cocaína como fuente de financiación para grupos ilegales y que hoy impulsa nuevas formas de violencia, como el uso de drones cargados con explosivos.
De acuerdo con información conocida por Semana estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), la Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc, incluidas las de alias Iván Mordisco y Calarcá, están detrás de este negocio ilícito. A diferencia del narcotráfico, esta economía combina rutas ilegales con procesos de aparente legalidad que facilitan su inserción en mercados nacionales e internacionales.
El recorrido del mineral inicia en el Arco Minero del Orinoco, en territorio venezolano, donde operan grupos armados que controlan la extracción. Desde allí, el estaño atraviesa selvas, ríos y trochas hasta ingresar a departamentos colombianos como Vichada y Guainía, zonas caracterizadas por la débil presencia estatal.