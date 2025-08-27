Él era Javier Mauricio García, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en Cajicá mientras buscaban a Valeria Afanador

En el municipio de Cajicá, el misterio y el dolor se entrelazaron de una forma macabra. La desaparición de Javier Mauricio García Pineda, un joven de 24 años, y la de la niña Valeria Afanador, de tan solo 10, han mantenido en vilo a sus familias y a toda la comunidad.
Lo que nadie imaginó es que una búsqueda terminaría revelando la trágica suerte de la otra. Javier Mauricio, un trabajador de un local comercial, fue visto por última vez el pasado 10 de junio, saliendo de su trabajo a las 10 de la noche, pero ahora encontraron su cuerpo.
