¡Pilas! Este jueves vence el plazo para inscribir su cédula en las elecciones al Congreso: así se hace

La Registraduría compartió un comunicado en el que reiteró que este jueves 8 de enero vence el plazo para que los ciudadanos se inscriban y puedan votar en las elecciones de Congreso de la República de 2026.

Este trámite no es obligatorio para todos los votantes, sino únicamente para quienes hayan cambiado su lugar de residencia, los ciudadanos que regresaron al país de forma permanente y aquellos a quienes se les expidió la cédula de ciudadanía antes de 1988 y que aún no hacen parte del censo electoral.

La Registraduría precisó que los ciudadanos que realicen la inscripción hasta el 8 de enero de 2026 quedarán habilitados para votar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. Sin embargo, las personas que realicen su inscripción luego de esta fecha y con plazo hasta el 31 de marzo, podrán votar solo en las elecciones presidenciales.

Con el fin de facilitar el acceso al proceso de inscripción, la entidad habilitó distintos lugares para realizar la gestión en todo el territorio nacional.