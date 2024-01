En desarrollo de una comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, admitió que recibió apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para llegar a la Gobernación del departamento en el mandato de 2004 a 2007. No obstante, negó haber recibido recursos de ese grupo paramilitar.

Durante una audiencia única de verdad a la que fue convocado, con miras a definir si es admitido o no a la JEP según sus aportes a la verdad, Aguilar –quien fue condenado a 13 años de cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo–, reconoció que las Autodefensas le dieron vía libre para hacer proselitismo e instaron a los ciudadanos a brindarle apoyo.

“En la campaña a la Gobernación ya entra el apoyo que me dan las Autodefensas, en especial en lo que era el permiso para poder hacer proselitismo. Ellos le decían a la gente que debían votar por el coronel Aguilar”, explicó Aguilar, quien admitió que no hizo mayor esfuerzo para contrarrestar el accionar de los paramilitares: “Uno se daba cuenta de los desplazamientos, del robo a la gasolina del oleoducto de Ecopetrol y no se hizo nada”.

En esa línea, el exgobernador –que compareció ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP–, pidió perdón por la omisión de varias de sus tareas como mandatario que condujeron a hechos de violencia.