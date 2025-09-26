Licor adulterado: experto advierte riesgos del ‘cococho’ y da claves para detectar botellas falsas

El consumo de cococho, un licor artesanal y adulterado que circula en Barranquilla, ya dejó 11 muertos y varias personas hospitalizadas. La tragedia ha encendido las alarmas sobre el metanol, un alcohol industrial que, aunque es barato y accesible, resulta letal para el organismo.
“El metanol es con la ‘m de malo’”, advirtió el toxicólogo clínico y especialista en adicciones Hugo Gallego. En diálogo con Blu Radio, explicó que, a diferencia del etanol presente en los licores legales, el alcohol metílico se transforma en metabolitos que generan una acidosis metabólica severa. Esta afecta la respiración celular, puede inflamar el nervio óptico y causar desde ceguera irreversible hasta la muerte.