Llegó a Colombia el “Mono Gerley”, señalado por Petro como cerebro del lavado del ELN

Hace apenas un mes, el presidente Gustavo Petro insistía en la necesidad de lograr la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, conocido como “El Mono Gerly”, lo que finalmente se concretó este viernes. El señalado ya se encuentra en Colombia.
El hombre llegó al país tras ser extraditado por las autoridades de España y fue recibido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la Policía Nacional. Era requerido por la Fiscalía para que responda por delitos relacionados con lavado de dinero y pertenencia a redes criminales.
Sánchez fue descrito por el propio mandatario como un poderoso lavador de activos al servicio del ELN y pieza de la llamada “Junta del Narcotráfico”, cuya existencia y composición siguen rodeadas de sombras.