Llegó a Colombia el “Mono Gerley”, señalado por Petro como cerebro del lavado del ELN

Hace apenas un mes, el presidente Gustavo Petro insistía en la necesidad de lograr la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, conocido como “El Mono Gerly”, lo que finalmente se concretó este viernes. El señalado ya se encuentra en Colombia. El hombre llegó al país tras ser extraditado por las autoridades de España y fue recibido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por la Policía Nacional. Era requerido por la Fiscalía para que responda por delitos relacionados con lavado de dinero y pertenencia a redes criminales. Sánchez fue descrito por el propio mandatario como un poderoso lavador de activos al servicio del ELN y pieza de la llamada “Junta del Narcotráfico”, cuya existencia y composición siguen rodeadas de sombras.

Sánchez fue capturado en diciembre de 2025 en Madrid, donde se había instalado meses antes, cambiando constantemente de residencia y moviéndose con bajo perfil. La investigación lo señala de integrar desde 2004 el Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura comandada por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, considerado uno de los jefes militares más influyentes de esa guerrilla. Dentro de ese frente, habría escalado hasta convertirse en tercer cabecilla y operador clave en finanzas ilícitas. “El Mono Gerly” ya había sido condenado en el pasado por rebelión y por lavado de activos, en decisiones judiciales emitidas en 2006 y 2008. Las autoridades también lo señalan de ser una persona cercana y de confianza de Arturo Archila Rincón, alias “Raúl” o “Nacho”, identificado como cabecilla del ELN en el llamado Frente de Guerra Oriental. Lea también: Cayó en España alias Mono Gerly, cabecilla del ELN que tenía un local comercial en el centro de Madrid Los expedientes lo ubican como enlace entre laboratorios en Arauca, rutas hacia Venezuela y pistas clandestinas en el sector de Puerto Páez. Desde allí, la cocaína seguiría rutas internacionales con destino a Surinam y México, este último en presunta coordinación con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades le atribuyen, además, la articulación de un sofisticado sistema de blanqueo que habría movido más de 240 millones de dólares mediante empresas fachada, casas de cambio y compras de bienes.