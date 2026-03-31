Lo que empezó con Westcol terminó en que Uribe corrigió a Petro por la jornada laboral

La entrevista que el presidente Gustavo Petro le concedió la semana pasada al streamer Westcol sigue dando de qué hablar. Ahora fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, quien se refirió al diálogo y reclamó por “inexactitudes” del jefe de Estado. El asunto escaló a un nuevo rifirrafe entre el mandatario y el líder político. Inicialmente, fue Uribe quien alegó que el presidente Petro “le dijo varias inexactitudes a Westcol”, entre ellas, que fue él quien bajó la jornada de trabajo. “Por favor, ese proyecto es del Centro Democrático, fue mi último esfuerzo en el Congreso. Pero le agradezco al presidente que lo votó positivamente”.

El exmandatario hizo referencia a un proyecto de ley que aprobó en 2021 el Congreso con autoría del entonces senador Uribe, ideado para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. Sin embargo, Petro le enrostró a Uribe que durante su primer mandato, a través de la Ley 789, se determinó que la jornada diurna quedó establecida entre 6:00 de la mañana y 10:00 de la noche, mientras que la nocturna entre 10:00 de la noche y 6:00 de la mañana. Posteriormente, en 2017 se modificó la ley para que la jornada nocturna fuera entre 9:00 de la noche y 6:00 de la mañana. “Pero amigo Uribe, no fué usted el que dijo y dijo en una ley que el día terminaba a las diez de la noche y quitó el recargo por jornada no ordinaria? Pues la estadística dice que gracias a esa norma, la jornada de Colombia llegó a ser la más larga de la OCDE con la más baja productividad de la OCDE” (sic), declaró Petro.

Por otro lado, el jefe de Estado sostuvo que fue su gobierno el que corrigió “ese entuerto esclavista” y sacó pecho por su reforma laboral, que determinó que la jornada diurna va desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche, mientras que la nocturna entre 7:00 de la noche y 6:00 de la mañana con un recargo por trabajo nocturno del 35%. “Propuse que el día no terminara a las diez de la noche sino a las seis de la tarde, y aunque el Congreso aprobó hasta las siete de la noche, logré la mejor política de seguridad de una nación, que las mamás trabajadoras puedan abrazar y dar amor a sus hijos despiertos porque llegan más temprano a sus casas”, indicó el mandatario.

De la juventud, sus oportunidades, el futuro y la violencia, entre otros temas, hablaron el presidente Gustavo Petro y el streamer más popular del país, Westcol (Luis Fernando Villa Álvarez) en un encuentro que se llevó a cabo la semana pasada en Casa de Nariño. Espontáneo como suele ser el influencer, y en una conversación sin cuestionarios, el creador de contenidos le preguntó al mandatario por el futuro de los jóvenes que como él provienen de hogares a los que la violencia expulsó de sus territorios y luchan en las ciudades por una oportunidad, cuando los acechan otras violencias como únicas salidas de escape de la pobreza.