Falla humana habría ocasionado el desplome del Hércules en Puerto Leguízamo

Tras el desplome del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) hace un mes en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados, un mes después se conoce que la causa del siniestro habría sido por un “error humano”. Según información de fuentes del grupo de investigación de accidentes de la FAC, la tragedia habría sido producto de una falla humana durante la fase crítica del despegue. De acuerdo con información publicada por Blu Radio, la tripulación habría incurrido en un error de cálculo al evaluar la relación entre la carga de la aeronave y la longitud de la pista, la cual cuenta con apenas 1.200 metros. A pesar de que el avión operaba dentro de los límites de carga permitidos —el general Carlos Silva señaló que despegaba con 133.000 libras de un máximo de 139.000 para esa terminal—, este no logró alcanzar la velocidad necesaria para una elevación adecuada.

¿Cómo afectó el clima?

A este escenario se sumó un factor de presión externa: el clima. La urgencia por despegar antes de que las condiciones meteorológicas cerraran la “ventana” de salida habría llevado a la tripulación a proceder en condiciones no tan óptimas. Por otro lado, el informe técnico detalla que, al no alcanzar la velocidad de rotación requerida, la aeronave entró en una condición aerodinámica conocida como ”hundimiento con potencia”. En este estado, el avión pierde altura de forma rápida, pese a que los motores funcionan a su máxima capacidad.

El paquete de ayuda para las familias de los uniformados que perdieron la vida