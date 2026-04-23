Falla humana habría ocasionado el desplome del Hércules en Puerto Leguízamo

Tras el desplome del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) hace un mes en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados, un mes después se conoce que la causa del siniestro habría sido por un “error humano”.
Según información de fuentes del grupo de investigación de accidentes de la FAC, la tragedia habría sido producto de una falla humana durante la fase crítica del despegue.
De acuerdo con información publicada por Blu Radio, la tripulación habría incurrido en un error de cálculo al evaluar la relación entre la carga de la aeronave y la longitud de la pista, la cual cuenta con apenas 1.200 metros.
A pesar de que el avión operaba dentro de los límites de carga permitidos —el general Carlos Silva señaló que despegaba con 133.000 libras de un máximo de 139.000 para esa terminal—, este no logró alcanzar la velocidad necesaria para una elevación adecuada.