General (r) José Pastor Ruiz Mahecha es excluido de la JEP por no aportar a la verdad sobre falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió excluir al teniente coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha del Sistema Integral para la Paz tras concluir que incumplió de manera grave las obligaciones adquiridas al someterse a la justicia transicional.

La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR), que determinó que el exoficial no realizó aportes efectivos al esclarecimiento de los hechos investigados y mantuvo una postura de desconocimiento frente a decisiones judiciales previas que establecieron su responsabilidad en distintos delitos.

Con la exclusión, los procesos que cursaban en su contra dentro de la JEP volverán a la jurisdicción ordinaria.

Uno de ellos será remitido a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación para que continúe la investigación por presuntos delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.

Otro expediente regresará al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Florencia, en Caquetá, donde continuará la etapa de juzgamiento.

La medida se produjo después de un incidente de verificación del régimen de condicionalidad abierto en marzo de 2026 a petición de representantes de las víctimas y del Ministerio Público.

Durante el trámite, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP solicitó declarar el incumplimiento al considerar que el compareciente no entregó información veraz ni contribuyó de manera efectiva al esclarecimiento de la verdad.

Según la decisión judicial, Ruiz Mahecha insistió en rechazar las conclusiones de sentencias condenatorias que ya estaban en firme antes de su ingreso a la JEP.

Los magistrados que el exmilitar sostuvo que había sido condenado injustamente, negó vínculos con estructuras paramilitares y defendió que las operaciones por las cuales fue condenado correspondieron a acciones legítimas de combate.

Lea además: Más de dos décadas después, exmilitares reconocieron 209 falsos positivos en el Meta

Al momento de acogerse a la justicia transicional, el exoficial ya contaba con las tres condenas ejecutoriadas mencionadas (homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y delitos vinculados al porte y tráfico de armas). Los hechos investigados ocurrieron en 2002 y dejaron un saldo de 20 personas fallecidas.

La JEP también evaluó su comportamiento dentro de dos macrocasos. En el Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones presentadas ilegítimamente como bajas en combate, Ruiz Mahecha fue señalado como uno de los máximos responsables en el Subcaso Costa Caribe.

Debido a que no aceptó responsabilidad, el expediente avanzó hacia una fase adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación.

Además, estaba vinculado al Caso 08, que investiga presuntos crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.

En este proceso fue llamado a rendir versión por hechos ocurridos en Caquetá relacionados con el homicidio de Jorge Andrés Beltrán Cortés, una persona con discapacidad asesinada en 2005.

Lea además: Así funciona A4SI, la agencia colombiana que recluta mercenarios para la guerra en Sudán en alianza con agencias de Emiratos Árabes

La subsección concluyó que el incumplimiento del compareciente fue reiterado y deliberado, por lo que consideró insuficientes otras medidas distintas a la exclusión. En consecuencia, determinó la pérdida de todos los beneficios derivados de su sometimiento a la justicia transicional.

Con esta decisión, la JEP completa 119 exclusiones por incumplimiento de las obligaciones adquiridas ante el Sistema Integral para la Paz. De ese total, 19 corresponden a integrantes o exintegrantes de la fuerza pública.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.