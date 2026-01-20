Farc incumple el acuerdo de paz: no ha entregado los bienes reportados y ha dado dólares falsos

A casi diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Contraloría General de la República ha emitido una alerta contundente: las extintas Farc no han cumplido con la entrega de la totalidad de los bienes y dineros prometidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Según el ente de control, la entrega de estos activos no alcanza ni siquiera el 10 % de lo pactado inicialmente, lo que deja al Estado sin recursos suficientes para cumplir con los procesos de indemnización.

Una de los hallazgos más graves detallados por la Contraloría es la entrega de moneda falsificada, pues la extinta guerrilla se había comprometido a entregar 450.000 dólares en efectivo; sin embargo, tras el proceso de monetización realizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se detectó que 1.500 dólares eran falsos.

También hay una diferencia de dinero importante entre lo acordado y lo entregado. Mientras el compromiso era entregar más de 12.070 millones de pesos, el Estado sólo ha recibido 2.114 millones de pesos, siendo esto apenas el 17 % de lo que se pactó en el acuerdo de paz.