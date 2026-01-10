FBI rastrea en Medellín la mansión donde se habría reunido el hijo de Nicolás Maduro con disidencias

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como ‘Nicolasito’, adoptó un tono desafiante días después de la captura de su padre, a quien calificó de “secuestrado” por Estados Unidos, tras el operativo estadounidense que lo sacó de Caracas hasta Nueva York. No obstante, recientes movimientos lo vinculan ahora con Colombia y con disidencias de las Farc.

Las declaraciones se dieron durante el acto de posesión de Delcy Rodríguez, en ellas, Nicolás Ernesto Maduro, dijo que “no van a poder, no jodan. Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir. Después la historia dirá quiénes fueron los traidores, eso se sabrá con el tiempo”.

No obstante, fuentes federales en Nueva York le dijeron al diario El Tiempo que el tono del discurso no sería casual. Maduro Guerra figura como uno de los cuatro procesados incluidos en el indictment presentado por la fiscal estadounidense Pamela Bondi, que se conoció horas después del operativo con helicópteros que capturó a Nicolás Maduro en el Fuerte Tiuna en Caracas.

En la acusación formal, el hijo del exmandatario venezolano es mencionado 24 veces a lo largo del documento.

Uno de los episodios que más ha llamado la atención de los investigadores corresponde a una reunión celebrada en Medellín en 2020, en la que Maduro Guerra habría participado junto a dos representantes de disidencias de las Farc, según le confirmaron fuentes a El Tiempo.

De acuerdo con la información que se conoce, en ese encuentro ‘Nicolasito’ habría pactado acuerdos para el transporte de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, así como el movimiento de armas.