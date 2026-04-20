Finagro habilitó $147.000 millones en créditos subsidiados para campesinos en Colombia

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural habilitó desde hoy un paquete de $147.000 millones de pesos para subsidiar tasas de interés y reducir el saldo de las inversiones de campesinos y productores agropecuarios. Esto implicaría que un pequeño productor podría pagar solamente cinco mil pesos de intereses por cada millón adeudado.
Los pequeños productores agropecuarios que quieran acceder a estos recursos, habilitados a partir de este lunes, podrán hacerlo a través del Banco Agrario y demás intermediarios financieros vinculados a Finagro.
Los recursos proceden del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) mediante las llamadas Líneas Especiales de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).