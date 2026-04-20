Finagro habilitó $147.000 millones en créditos subsidiados para campesinos en Colombia

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural habilitó desde hoy un paquete de $147.000 millones de pesos para subsidiar tasas de interés y reducir el saldo de las inversiones de campesinos y productores agropecuarios. Esto implicaría que un pequeño productor podría pagar solamente cinco mil pesos de intereses por cada millón adeudado. Los pequeños productores agropecuarios que quieran acceder a estos recursos, habilitados a partir de este lunes, podrán hacerlo a través del Banco Agrario y demás intermediarios financieros vinculados a Finagro. Los recursos proceden del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) mediante las llamadas Líneas Especiales de Crédito (LEC) y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).

¿Qué son las Líneas Especiales de Crédito (LEC) y cómo funcionan los subsidios para campesinos y productores en Colombia?

Para la vigencia 2026 estarán disponibles $88.235 millones a través de dos Líneas LEC: la de Desarrollo Productivo y la de Reforma Agraria, que otorgarán subsidios a la tasa de interés, de acuerdo con el tipo de productor y el proyecto productivo a financiar. Según Finagro “Los beneficiarios podrán acceder a un subsidio de la tasa de interés que puede ser de hasta 11,2 puntos porcentuales para pequeños productores de ingresos bajos, lo que se traduciría en una tasa de interés mensual de 0,5%. Por ejemplo, gracias al beneficio de las LEC, por cada millón de pesos de crédito, una mujer pequeña productora de cacao que solicite financiación para el desarrollo de su proyecto, pagaría, en promedio $5.000 de interés mensual”.

Con la LEC de Reforma Agraria se podrán formalizar y adquirir tierras, así como producir y comercializar alimentos y promover la agroindustria. El plazo máximo del subsidio será de hasta tres años para créditos de capital de trabajo y de hasta siete años para créditos de inversión. Para compra de tierra, el plazo de otorgamiento del subsidio será de hasta veinte años, incluidos tres años de periodo de gracia. Lea también: Otorgarán hasta $10 millones para emprendimientos agropecuarios de jóvenes y mujeres en Medellín: así puede postularse

¿Qué es el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y cómo ayuda a reducir deudas e impulsar proyectos del campo en Colombia?

En el caso del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) se otorgarán un beneficio a campesinos para disminuir los saldos de sus créditos. Para ello está destinada una bolsa de $52.813 millones para apoyar inversiones productivas, de agroindustria, comercialización, multiactividad y sostenibilidad. A esto se sumará una bolsa de $6.000 millones para fortalecer la actividad arrocera, en inversiones en infraestructura, maquinaria, equipos y reconversión productiva. La prioridad la tendrán los territorios estratégicos para la Reforma Agraria y la producción de alimentos, como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las Zonas de Reserva Campesina, los Distritos Agrarios y otras territorialidades campesinas.