Fiscalía abre investigación por el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez

La Fiscalía General de la Nación informó en la noche de este sábado que abrió una indagación formal por el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA en el que iba abordo el cantante Yeison Jimenéz y otros cinco tripulantes más. El accidente ocurrió durante horas de la tarde de este sábado en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Según La Fiscalía, la investigación se adelanta por la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). “La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)”, se lee en el comunicado.

A través de este mensaje que se compartió por redes sociales, la Fiscalía indicó que las diligencias se iniciaron “luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia”. También, se confirmó que los cuerpos de los seis ocupantes de la aeronave, víctimas del accidente, serán trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, donde se realizarán los procedimientos correspondientes. “Los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, confirmó la entidad.

El accidente