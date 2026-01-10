x

Fiscalía abre investigación por el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez

Luego de que se conociera el siniestro en donde murió el artista de música popular, el ente investigador anunció que adelantarán diligencias para esclarecer lo sucedido.

  Se indagarán las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el departamento de Boyacá. Foto: Redes Sociales/Cortesía.
    Se indagarán las causas que llevaron a que sucediera el siniestro en el departamento de Boyacá. Foto: Redes Sociales/Cortesía.
Laura Juliana López
Laura Juliana López
10 de enero de 2026
bookmark

La Fiscalía General de la Nación informó en la noche de este sábado que abrió una indagación formal por el siniestro de la aeronave de matrícula N325FA en el que iba abordo el cantante Yeison Jimenéz y otros cinco tripulantes más.

El accidente ocurrió durante horas de la tarde de este sábado en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según La Fiscalía, la investigación se adelanta por la Seccional Boyacá, con el apoyo de un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA, ocurrido la tarde de hoy entre Paipa y Duitama (Boyacá)”, se lee en el comunicado.

A través de este mensaje que se compartió por redes sociales, la Fiscalía indicó que las diligencias se iniciaron “luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia”.

También, se confirmó que los cuerpos de los seis ocupantes de la aeronave, víctimas del accidente, serán trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

“Los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, confirmó la entidad.

El accidente

En un inicio, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que se estaba indagando si en la avioneta se encontraba abordo el cantante Yeison Jimenéz, luego de realizar las respectivas investigaciones le confirmaron a este diario que sí era uno de los tripulantes.

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, autoridad que se encarga de la investigación de accidentes adscrita a la Dirección General de la Aviación Civil, se pronunció a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y confirmó que en el siniestro fatal se encontraba el artista Yeison Jimenéz.

“La Aeronáutica Civil lamenta profundamente el siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que fallecieron seis ocupantes de la aeronave N325FA, entre ellos el artista Yeison Jiménez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seguidores”.

Entérese de más: Las últimas historias de Yeison Jiménez en Instagram antes del accidente de avioneta en Boyacá

Por su parte, el Ejército también confirmó el desenlace del accidente y compartió las identidades de las personas que fallecieron en el siniestro.

De acuerdo con la información oficial, el piloto del vuelo era el capitán Hernando Torres. Como tripulantes viajaban Yeisson Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, quienes también fallecieron en el accidente.

Según información conocida por el diario La Patria, Óscar Marín era su asistente privado, mientras que Osorio, también de Manzanares, era su representante.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que los cuerpos de las víctimas serán trasladados a Bogotá para los procedimientos forenses.

La entidad indicó que estos serán abordados en la capital del país. “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que los cuerpos de las víctimas serán abordados en la ciudad de Bogotá, en articulación con el equipo de Cundinamarca, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, con el fin de adelantar los procedimientos de identificación plena”, se lee en un comunicado que compartió la entidad.

Medicina Legal también señaló que permanecerá al tanto del desarrollo del caso y precisó que, en cumplimiento de su función, “la información técnica y procedimental que se derive de las actuaciones será remitida oportunamente y de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de la investigación”.

Lea también: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

