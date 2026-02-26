Fiscalía acusó formalmente a alias El Costeño, coordinador del crimen de Miguel Uribe

La investigación por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe sigue avanzando. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, como presunto coordinador del ataque criminal que acabó con la vida del congresista.

Según la investigación, Arteaga Hernández habría articulado el plan ilegal, así como la definición de los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque armado.

Entre sus actividades se destaca la programación de diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad. Alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias realizadas al senador y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado.