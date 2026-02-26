x

Fiscalía acusó formalmente a alias El Costeño, coordinador del crimen de Miguel Uribe

Elder José deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, entre otros.

  • Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El costeño, implicado en el magnicidio del senador. Foto: redes sociales y Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La investigación por el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe sigue avanzando. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, como presunto coordinador del ataque criminal que acabó con la vida del congresista.

Según la investigación, Arteaga Hernández habría articulado el plan ilegal, así como la definición de los roles que cumplieron los otros implicados antes, durante y después del ataque armado.

Entre sus actividades se destaca la programación de diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad. Alias Chipi también estaría involucrado en las vigilancias realizadas al senador y en el reconocimiento previo del lugar en el que ocurrió el atentado.

Los elementos materiales probatorios indican que habría sido el encargado de entregar el arma de fuego al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay y de seguir de cerca la ejecución de la acción criminal.

El implicado deberá responder en juicio por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; uso de menores para la comisión de delitos, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía ha vinculado a nueve personas; una de ellas, alias Gabriela, fue condenada mediante preacuerdo a 21 años de prisión. Además, fue condenado a siete años el adolescente que disparó el arma.

El adolescente que disparó a Miguel Uribe. Foto: captura de video
El adolescente que disparó a Miguel Uribe. Foto: captura de video

Arteaga Hernández no es un desconocido para las autoridades. Este sujeto tiene un extenso prontuario criminal, con antecedentes por extorsión, lesiones personales, desplazamiento forzado, violencia intrafamiliar, entre otros delitos cometidos principalmente en Bogotá. A pesar de su trayectoria delictiva, las autoridades descartaron que pertenezca a disidencias o grupos guerrilleros como el ELN.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias Chipi?
Elder José Arteaga Hernández, señalado por la Fiscalía como presunto coordinador del magnicidio de Miguel Uribe.
¿Qué papel habría cumplido en el atentado?
Según la acusación, organizó reuniones, definió roles y entregó el arma al menor que ejecutó el ataque.
¿Cuántas personas han sido vinculadas por la Fiscalía al magnicidio de Miguel Uribe?
Nueve personas han sido procesadas por el caso.
