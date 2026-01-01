“El Viejo”, el eslabón que sigue la Fiscalía para conectar el crimen de Miguel Uribe con la Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia, la disidencia de las antiguas Farc liderada por alias “Iván Márquez”, sigue siendo el principal foco de la investigación de la Fiscalía y la Policía por el crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el parque El Golfito de Modelia en Bogotá, el pasado 7 de junio. Su fallecimiento tuvo lugar días después, el 11 de agosto. ¿Por qué las autoridades refuerzan esta hipótesis? ¿Qué elementos tienen en el proceso para no descartar esta teoría?
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4