“El Viejo”, el eslabón que sigue la Fiscalía para conectar el crimen de Miguel Uribe con la Segunda Marquetalia

La Segunda Marquetalia, la disidencia de las antiguas Farc liderada por alias “Iván Márquez”, sigue siendo el principal foco de la investigación de la Fiscalía y la Policía por el crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el parque El Golfito de Modelia en Bogotá, el pasado 7 de junio. Su fallecimiento tuvo lugar días después, el 11 de agosto. ¿Por qué las autoridades refuerzan esta hipótesis? ¿Qué elementos tienen en el proceso para no descartar esta teoría?

Alias “Iván Márquez” es hoy en día el principal líder de la Segunda Marquetalia. Márquez fue negociador de paz en 2016 y posteriormente regresó a la insurgencia tras desencuentros con el proceso de paz. La última vez que se conoció sobre el cabecilla disidente fue en noviembre de 2024, donde él mismo afirmaba que estaba bien de salud. Sin embargo, para el Gobierno Nacional sigue siendo incierto, por inteligencia militar o de Policía, si el líder de la disidencia de las Farc continúa vivo o está muerto actualmente.

En carpetas de investigación de la Fiscalía y la Dijín de la Policía está el nombre de Simeón Pérez Marroquín, alias “el Viejo”, capturado en octubre del 2025 como el principal sospechoso de ese rol bisagra entre quienes ordenaron el crimen (autores intelectuales, aún no plenamente identificados) y la estructura ejecutora (red de sicarios que contrató al menor de 15 años en Bogotá para cometer el atentado).

En audiencias preliminares de su captura, y reportes judiciales de otras detenciones en el caso, se menciona que “el Viejo” se habría encargado del traslado de la hoy capturada Katerine Andrea Martínez (“Gabriela”) desde Bogotá hacia una vereda en Caquetá (Los Ángeles) tras el atentado, lo que para las autoridades ha abierto la posibilidad de recepción, protección y/o entrenamiento del implicado.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ha dicho públicamente que la principal hipótesis apunta a la Segunda Marquetalia como responsable del homicidio, y en esa línea “el Viejo” aparece como pieza clave por sus vínculos. “Gabriela”, como ha trascendido en el cubrimiento del caso, lo describe como alguien que daba órdenes (junto con “el Costeño”) y relata pagos e instrucciones posteriores al ataque. Alias “el Viejo” le habría pagado un dinero como forma de pago inicial, y tras el ataque llegó a darle más dinero y ordenarle salir hacia Caquetá.

Camargo explicó en su momento que Simeón Pérez Marroquín, conocido también como “el Patrón’, “habría sido articulador entre el grupo operativo, que es el grupo de sicarios, y quienes habrían ordenado el magnicidio. La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia”.

Es decir, para la Fiscalía ‘el Viejo’ actuó como emisario de los mandos de la Segunda Marquetalia gracias a su trayectoria en el mundo criminal de 20 años con antecedentes de homicidio, hurto y porte ilegal de armas. La fiscal Camargo detalló que Simeón Pérez siguió personalmente los movimientos del senador Uribe Turbay y que asistió al mitin político realizado el 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá, donde tomó fotografías y observó la rutina de los escoltas del precandidato.

Según los reportes del ente acusador, Pérez entregó el arma homicida a Catherine Martínez Martínez, “Gabriela”, quien posteriormente la puso en manos del adolescente que disparó contra el dirigente político. “Si ustedes recuerdan el tema de Catherine, cómo viajaba a Florencia y a qué viajaba, por qué llegaba al Caquetá... estas nuevas evidencias que se han encontrado con Simeón están confirmando esas teorías”, explicó Camargo. La Fiscalía sostiene que los viajes de alias “Gabriela” al Caquetá y su capacitación en actividades ilícitas —entre ellas el manejo de drones y francotirador— forman parte del mismo circuito criminal que ahora se atribuye a la Segunda Marquetalia.

“Las conexiones de esta persona con la célula que opera en Caquetá son evidentes”, dijo la fiscal. La investigación —que ya supera las 400 diligencias articuladas entre la Policía Nacional, el CTI y equipos de inteligencia— permitió trazar con precisión los desplazamientos, las comunicaciones y los posibles vínculos financieros de los implicados. La fiscal general insistió en que el volumen de actuaciones no es lo determinante: lo clave es su rigor. “No se trata del número de diligencias, sino de la calidad. Ha sido un trabajo muy juicioso, sin ahorrar esfuerzos para ponerle cara e historia a cada actor”, recalcó.

Según la información judicial, alias “el Viejo” vivía en el barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, en Bogotá, y en el sector era visto como un hombre reservado. Después del atentado, se desplazó hacia el Meta y se escondió en una finca que habría cercado con troncos y alambre de púas para dificultar el ingreso de las autoridades. En el operativo de captura, unidades del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, llegaron en un helicóptero artillado, tras confirmar su identidad mediante seguimientos de inteligencia y el rastreo de una motocicleta que el sospechoso habría usado.

Un dato repetido en reportes judiciales es que Simeón Pérez Marroquín habría estado preso en Acacías (Meta) entre el 2013 y 2014 y allí habría compartido pabellón con “el Costeño” y William Fernando González Cruz (alias “el Hermano”). Eso, para investigadores, sugiere red previa y de confianza entre las piezas del caso. Tras su captura el año pasado, William Rincón, director de la Policía Nacional, dijo que él “sería el enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio”, mientras que para Pedro Sánchez, ministro de Defensa, esta era “la novena captura, pero es la más importante”.

