Carrillo defendió al MinEducación por el escándalo en la U. San José y confrontó a Pedraza

Los cuestionamientos sobre la financiación de los títulos de Juliana Guerrero en la Fundación San José, a raíz de unas facturas registradas ante la DIAN que darían cuenta de la presunta compra de estos, siguen creciendo. La polémica, además, escaló luego de que Carlos Carrillo, director de la UNGRD, confrontara a la congresista Jennifer Pedraza, autora de la denuncia, y la criticara por responsabilizar al Ministerio de Educación sobre este caso. “Es baja la forma en que Jennifer Pedraza busca a toda costa responsabilizar al ministro del escándalo de la San José. Si algo ha hecho el ministro es luchar por fortalecer la educación pública en Colombia”, señaló Carrillo por medio de un trino a través de su cuenta de X (antes Twitter).

En ese mismo pronunciamiento, afirmó que la existencia de las llamadas “universidades de garaje” no es un fenómeno reciente, sino el resultado de políticas de largo aliento. “Las universidades de garaje existen justamente por décadas de gobiernos neoliberales que marchitaron la educación pública”, aseguró.

Además, defendió el rol del jefe de la cartera de Educación y cuestionó la postura de Pedraza dentro del debate. “Daniel es uno de los mayores aliados de la lucha estudiantil”, dijo, y agregó que la congresista sería “un cuadro más del MOIR posando de progresista y actuando en favor de la reacción”.

La respuesta de Pedraza

A esto, por medio de un mensaje en redes sociales, la congresista Jennifer Pedraza le contestó directamente a Carrillo: “Le doy la noticia de que el Ministerio de Educación también debe asegurar la calidad y luchar contra el ánimo de lucro y los negociantes de la educación”, señaló. Además, pidió de manera directa al ministro Daniel Rojas que actúe frente a este caso. “Le pido a Daniel Rojas que haga su trabajo y hasta le doy ideas de cómo hacerlo”, dijo. La congresista agregó que la defensa de la educación pública también implica evitar que personas cuestionadas hagan parte de los órganos de dirección de las universidades. “Luchar por la universidad pública también es evitar corruptas como Juliana en sus consejos directivos”, sostuvo, y añadió que el presidente Gustavo Petro “la mantiene ahí”. Pedraza directamente le lanzó una crítica personal a Carrillo: “Para sus traumas con el MOIR, mejor vaya a terapia y supérelos”.