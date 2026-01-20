Denuncian que Juliana Guerrero compró sus dos títulos de la U. San José y el pago quedó en facturas de la Dian

Una nueva pieza se suma a la controversia alrededor de los títulos académicos de Juliana Guerrero, joven funcionaria que estuvo a punto de asumir el Viceministerio de Juventudes.
Esta vez, el foco está en los registros tributarios: la Fundación Universitaria San José reportó ante la Dian tres facturas electrónicas a nombre de Guerrero, pese a que la propia institución ha sostenido que ella nunca cursó estudios allí.
Puede leer: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?
El hallazgo fue dado a conocer por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien revisó bases de datos oficiales y encontró que los pagos consignados a nombre de Guerrero se realizaron después de la fecha en la que, según los diplomas, ya se había graduado.
Los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria aparecen fechados el 1 de julio de 2025. Sin embargo, en el sistema electrónico de la Dian figuran facturas expedidas semanas más tarde.