Últimos mensajes y detalles detrás de la muerte de una mujer y su bebé en Bogotá, cuya expareja fingió accidente

La madrugada del 12 de diciembre comenzó con una noticia que parecía explicar una tragedia, un accidente de tránsito en una calle cercana al Jardín Botánico de Bogotá había dejado muerta a una mujer y a su bebé de apenas 10 meses. Durante varias horas, esa fue la versión que circuló. Pero con el paso de los días, la historia empezó a cambiar.
El caso, que hoy avanza en la justicia, tiene como principal señalado a Hugo Fernando Silva Soto, un comerciante de carros de 32 años que fue enviado a prisión mientras continúa en su contra por presunto feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas.
Aunque el hombre insiste en que todo fue un accidente, la investigación ha reunido testimonios, peritajes forenses y análisis científicos que apuntan a una versión distinta de lo ocurrido. Según reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, las pruebas conocidas en las audiencias judiciales incluyen las últimas conversaciones que Karen López sostuvo con su madre y registros técnicos que indicarían que la escena del supuesto accidente fue alterada.