Últimos mensajes y detalles detrás de la muerte de una mujer y su bebé en Bogotá, cuya expareja fingió accidente

La madrugada del 12 de diciembre comenzó con una noticia que parecía explicar una tragedia, un accidente de tránsito en una calle cercana al Jardín Botánico de Bogotá había dejado muerta a una mujer y a su bebé de apenas 10 meses. Durante varias horas, esa fue la versión que circuló. Pero con el paso de los días, la historia empezó a cambiar. El caso, que hoy avanza en la justicia, tiene como principal señalado a Hugo Fernando Silva Soto, un comerciante de carros de 32 años que fue enviado a prisión mientras continúa en su contra por presunto feminicidio agravado, homicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Entérese: De accidente a doble homicidio: el caso de asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá Aunque el hombre insiste en que todo fue un accidente, la investigación ha reunido testimonios, peritajes forenses y análisis científicos que apuntan a una versión distinta de lo ocurrido. Según reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, las pruebas conocidas en las audiencias judiciales incluyen las últimas conversaciones que Karen López sostuvo con su madre y registros técnicos que indicarían que la escena del supuesto accidente fue alterada.

El inicio del caso: la última noche de Karen antes del supuesto accidente que terminó en una investigación por doble homicidio

Para los investigadores, la reconstrucción del caso empieza la noche del 11 de diciembre. Según la declaración entregada por la madre de Karen a la Fiscalía, hacia las 10:00 p. m. Hugo Fernando Silva Soto llegó a su casa llevando consigo el coche y la silla del bebé. Cuando la mujer le preguntó por el niño, el hombre respondió que se había quedado dormido en la casa de su padre, quien posteriormente también entregó su testimonio ante las autoridades. Karen y su expareja permanecieron durante algunos minutos conversando en la vivienda. Según recordó la madre en su declaración, incluso compartieron un momento tranquilo antes de salir nuevamente para, supuestamente, ir a recoger al bebé. “Escuché las llaves y cuando cerraron la puerta”, relató la madre de Karen al recordar el momento en que ambos abandonaron la casa. La pareja se había conocido meses atrás a través de la aplicación de citas Tinder. De esa relación nació el niño en febrero de 2025. Según lo que se ha conocido dentro del proceso judicial, el menor incluso iba a ser sometido a una prueba de ADN pocos días después de los hechos. Lea también: Investigan extraña muerte de tatuador al que le encontraron armas y restos humanos en su casa en Belén, Medellín

Los últimos mensajes que envió Karen antes de morir

Con el paso de las horas, la madre de Karen comenzó a preocuparse al no tener noticias de su hija. De acuerdo con el testimonio conocido por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, cerca de la medianoche la mujer decidió escribirle para saber si ya venían de regreso con el bebé. La respuesta llegó poco después. “Tranquila, ya vamos para allá”, se lee en uno de los mensajes que, según la investigación, habría enviado Karen. Minutos más tarde, hacia la 1:00 de la madrugada, la joven volvió a escribirle para preguntarle cómo se sentía, pues su madre le había comentado que estaba indispuesta. Después de ese mensaje no volvió a saberse nada más de ella. Según el informe de Medicina Legal citado dentro del proceso, la llamada “ventana de muerte” ubica el fallecimiento entre la medianoche y las 2:00 de la madrugada, lo que llevó a los investigadores a sospechar que ese último mensaje pudo haber sido enviado cuando la joven ya no estaba con vida. La familia supo de la tragedia horas después. Hacia las 6:00 de la mañana del 12 de diciembre, la nueva pareja de Silva Soto llegó hasta la casa de la abuela del niño para informar que había ocurrido un accidente de tránsito. La madre de Karen recordó ese momento en su declaración ante las autoridades. “Golpeaban el portón y gritaba que me traía una noticia de tránsito. Un vecino la dejó entrar”, relató. Según lo que le dijeron entonces, Karen había muerto tras estrellarse contra un árbol mientras conducía el vehículo. Le puede interesar: Video: policía de civil y fuera de servicio capturó a dos presuntos ladrones en Medellín

Las evidencias que pusieron en duda la versión del accidente

De acuerdo con el relato entregado por Silva Soto, él estaba enseñándole a Karen a parquear cuando el carro se subió a un andén en una calle cercana al Jardín Botánico y terminó chocando de frente contra un árbol. Según su versión, llevaba al bebé en brazos y lo único que recuerda es que lo apretó tras el impacto y luego perdió el conocimiento. Sin embargo, a medida que avanzaron las investigaciones, comenzaron a surgir dudas sobre lo ocurrido esa madrugada. Uno de los primeros aspectos que llamó la atención de la Fiscalía fue la posición del asiento del conductor dentro del vehículo. Según el expediente judicial, por la forma en que estaba ajustada la silla, resultaba imposible que Karen estuviera conduciendo el carro en el momento del impacto. A esto se sumó el testimonio de su madre, quien aseguró ante las autoridades que su hija no sabía manejar.

Los peritajes de Medicina Legal también aportaron conclusiones que cambiaron el rumbo del caso. Según los expertos, el bebé habría muerto antes del impacto debido a una agitación violenta de su cuerpo. En el caso de Karen, el dictamen estableció que presentaba una herida en el cuello causada con un arma cortopunzante, específicamente en la arteria carótida. Entérese: Hallan muerta a Daniela Zuleta Genecco, sobrina de Iván Zuleta, en Valledupar En medio de este desgarrador caso que hoy conmociona a la capital, una de las pruebas más contundentes fue el análisis realizado al vehículo. El Volkswagen Golf de placas MSR-348 fue sometido a una prueba con Luminol o Bluestar, un reactivo químico utilizado para detectar rastros de sangre incluso cuando han sido limpiados. Según la Fiscalía, el análisis reveló presencia de sangre en diferentes partes del automóvil, en el piso del copiloto, el descansabrazos, la barra de cambios, el asiento trasero, el techo y hasta en el baúl. Todo indicaba que el interior del vehículo había sido limpiado previamente.