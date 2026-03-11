Estados Unidos habría destruido 28 buques minadores iraníes, según Trump

Estados Unidos atacó hasta el momento 28 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz, declaró este miércoles el presidente Donald Trump. “Atacamos 28 buques minadores hasta el momento”, dijo a periodistas el mandatario, que en otras ocasiones ha afirmado que la ofensiva militar junto a Israel ha acabado con la Marina iraní.

Trump también aseguró el miércoles que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto terminará “pronto”, en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió el mandatario poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida por su país en conjunto con Estados Unidos el 28 de febrero continuaría “sin límite de tiempo”.

Ante periodistas en la Casa Blanca, el presidente explicó además que “pronto, muy pronto” habrá “una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, aseguró. El martes esa cifra se elevaba a 16.

Irán, por su parte, afirmó que había atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en la zona. El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió a los iraníes que evitaran los puertos civiles que son utilizados para fines militares.

Trump enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación contra Irán. El mandatario republicano, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.