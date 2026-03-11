x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estados Unidos habría destruido 28 buques minadores iraníes, según Trump

Por su parte, Irán afirmó haber atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en el estrecho de Ormuz.

  • Se agudiza el conflicto en Medio Oriente luego de que Donald Trump afirmara haber destruido 28 buques minadores iraníes. FOTO: GETTY
    Se agudiza el conflicto en Medio Oriente luego de que Donald Trump afirmara haber destruido 28 buques minadores iraníes. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Estados Unidos atacó hasta el momento 28 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz, declaró este miércoles el presidente Donald Trump. “Atacamos 28 buques minadores hasta el momento”, dijo a periodistas el mandatario, que en otras ocasiones ha afirmado que la ofensiva militar junto a Israel ha acabado con la Marina iraní.

Trump también aseguró el miércoles que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán y que el conflicto terminará “pronto”, en una entrevista telefónica con el sitio web de noticias Axios.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, añadió el mandatario poco después de que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declarara que la ofensiva emprendida por su país en conjunto con Estados Unidos el 28 de febrero continuaría “sin límite de tiempo”.

Lea también: Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá: ¿sigue la mano dura en Irán?

Ante periodistas en la Casa Blanca, el presidente explicó además que “pronto, muy pronto” habrá “una gran seguridad” en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha localizado y atacado 28 buques minadores iraníes en la zona, aseguró. El martes esa cifra se elevaba a 16.

Irán, por su parte, afirmó que había atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedores tailandés en la zona. El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió a los iraníes que evitaran los puertos civiles que son utilizados para fines militares.

Trump enfrenta encuestas negativas en el ámbito interno y temores por la perturbación económica mundial derivada de la operación contra Irán. El mandatario republicano, de 79 años, afronta unas decisivas elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que está en juego el control del Congreso.

El ministro de Defensa israelí dijo que la operación continuará “tanto como sea necesario”, hasta que logren “todos los objetivos”. Irán ha replicado con ataques, aunque mucho menos intensos que al principio del conflicto, y con declaraciones desafiantes, tras elegir a un nuevo ayatolá, el hijo del líder asesinado Alí Jamenei.

Estados Unidos e Israel deberían “considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción”, declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, a la televisión estatal.

Siga leyendo: Irán asegura que atacó dos barcos en el estrecho de Ormuz; precio del petróleo vuelve a subir

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida