Fracasó intento de revocatoria contra Galán: comité llegó tarde y no entregó firmas

En medio de cuestionamientos a la administración del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, este viernes se difundió la noticia de la supuesta entrega de firmas para su revocatoria. No obstante, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, los promotres del comité no lograron entregar las firmas a tiempo y el plazo se vencía hoy, viernes 24 de abril. La iniciativa, impulsada por el concejal Jairo Avellaneda, supuestamente había sido respaldada por más de 500.000 cudadanos. Entre los argumentos, según los promotores, está la recurrencia de delitos como el hurto y la extorsión en la capital. Las firmas debieron ser entregadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil tras cinco meses en el proceso de recolección en varias localidades de Bogotá.

No se registraron las firmas porque no se llegó a tiempo

Según fuentes consultadas por este diario, la iniciativa de revocatoria habría tenido un respaldo limitado desde su inicio. “Es el único concejal que se montó en eso (...) ningún otro concejal del Pacto ni siquiera se montaron”, señaló una fuente bajo reserva, en referencia a Avellaneda, el impulsor de la iniciativa. De acuerdo con la misma versión, el apoyo político se fue diluyendo con el paso de las semanas. Incluso, “el concejal Fuchi (Julián Forero) lo apoyó en un principio, pero después también dejó de apoyarlo”, y habría indicado que Avellaneda contaba con cerca de “35 mil firmas hace un mes y medio (...) no tenía más”. Las dificultades también habrían sido reconocidas públicamente por el propio concejal. “Avellaneda filtró un video como hace 20 días diciendo que lo habían dejado solo, que se había quedado solo, nadie lo había apoyado”, relató la fuente. No obstante, en los últimos días —coincidiendo con el vencimiento del plazo— habría reactivado el intento de recolección. “Esta semana de la nada se activó (...) empezó a recoger” y se señaló justamente que los hechos de inseguridad lo habrían respaldado. No obstante, según lo recogido por este diario, el proceso no se habría concretado ante la autoridad electoral. “Llegó a la Registraduría tarde y entonces no pudo radicar nada. Nadie sabe si tenía una sola firma realmente, porque no radicó nada”, concluyó la fuente.

¿A qué se debe este movimiento de revocatoria?

Esta iniciativa buscaba capitalizar un malestar social creciente frente a la administración distrital. El núcleo de los cuestionamientos, liderados por el concejal Avellaneda, apunta a que la inseguridad en la ciudad “desbordó la capacidad institucional”, citando el constante azote de hurtos, extorsiones y secuestros sobre la ciudadanía y el comercio. Los datos de Bogotá Cómo Vamos respaldaron parte de esta percepción, indicando que el 62% de los ciudadanos manifiesta sentirse inseguro en la ciudad. A este panorama se sumó la crisis en el manejo de los residuos sólidos. El concejal Avellaneda remarcó que “el manejo de basuras es ineficiente y ya se evidencian problemas sanitarios con roedores en varios sectores de la capital”.

La afectación en la movilidad y la crisis educativa

El que vive en Bogotá sabe que para moverse en la capital se necesita “salir con tiempo”. No por nada resuena tanto el refrán popular de que “Bogotá queda a una hora de Bogotá”. Y en ello ha acontecido también esta búsqueda de revocatoria al alcalde. Las críticas apuntan, por ejemplo, a la demolición de estructuras clave. Una de ellas, siendo la de dos puentes en Puente Aranda, realizadas —según los impulsores— sin una estrategia vial clara. Esto, según la denuncia, ha profundizado “los embotellamientos en Kennedy y Bosa (una de las localidades con mayor flujo de personas)”, impactando el acceso a centros de trabajo y escuelas. Sin embargo, todos estos problemas citados no son de ahora.

Lo que se expresa en el comunicado de la revocatoria