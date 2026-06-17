Empresas que pagaron cuota de monetización para no contratar aprendices crecieron 39% tras la reforma laboral

La entrada en vigor de la reforma laboral está generando un cambio en el comportamiento de las empresas frente a la cuota de aprendizaje del Sena. En lugar de vincular aprendices, cada vez más compañías están optando por pagar la denominada monetización, una alternativa legal que les permite cumplir con esta obligación sin contratar estudiantes en formación. Las cifras muestran un crecimiento significativo de esta tendencia. Durante 2025, un total de 8.048 empresas decidió monetizar su cuota de aprendizaje, lo que representa un aumento de 39% frente a las 5.796 compañías que recurrieron a esta opción en 2024. El incremento también se refleja en los recursos recaudados por el Sena. Mientras que en 2024 la monetización generó ingresos por $263.430 millones, en 2025 la cifra ascendió a $440.737 millones, un crecimiento de 67% en apenas un año. Además, con corte a abril de 2026, el recaudo ya alcanzaba los $296.031 millones. Le puede interesar: Denuncian caída de contratos de aprendices Sena por cuenta de la reforma laboral La legislación establece que las empresas con más de 15 trabajadores deben vincular aprendices en una proporción mínima de uno por cada 20 empleados. Sin embargo, la norma también permite cancelar una suma de dinero al Sena como mecanismo alternativo de cumplimiento. De acuerdo con Alberto Jaramillo Polo, director jurídico de Centro Jurídico Internacional: “Es de tener en cuenta que la reforma laboral estableció la monetización en una suma de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta monetización no es una multa, ni una sanción. La misma reforma laboral lo establece, específicamente que en la ley 2466 del año 2025. Es decir, que si las empresas optan por monetizar, no se estaría generando ningún tipo de riesgo”. Además, el experto fue enfático en recalcar que no se estaría generando ningún tipo de inconveniente para las empresas, “porque la misma ley establece que estas, en dado caso, no contraten a aprendices, pueden realizar la monetización”. Conozca: Comienza cuenta regresiva para que empresas cumplan cuota obligatoria de contratación inclusiva

El costo de contratar aprendices aumentó

Uno de los factores detrás de este comportamiento está relacionado con los cambios introducidos por la reforma laboral aprobada en 2025. La nueva legislación otorgó carácter laboral al contrato de aprendizaje, lo que implica mayores obligaciones para las empresas. Ahora, durante la etapa lectiva, el aprendiz debe recibir el 75% del salario mínimo con afiliación a salud y riesgos laborales, mientras que en la fase práctica debe percibir el 100% del salario mínimo, además de contar con afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y todas las prestaciones sociales. De acuerdo con cálculos de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el costo total de un aprendiz puede ascender a cerca de $3,2 millones mensuales al incluir prestaciones, vacaciones, cesantías y aportes a seguridad social. En contraste, la monetización quedó fijada en 1,5 salarios mínimos por cada aprendiz no contratado, lo que equivale a cerca de $2,6 millones mensuales en 2026. Para varios sectores empresariales, esta diferencia económica estaría incentivando el pago de la cuota en lugar de la contratación efectiva de jóvenes en formación. Lea más: Comienza cuenta regresiva para que empresas cumplan cuota obligatoria de contratación inclusiva

Menos contratos de aprendizaje

Las cifras también evidencian una reducción en la vinculación de aprendices. Según datos del Sena, los contratos de aprendizaje pasaron de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2025, una disminución de casi 13.000 vinculaciones. Desde el Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Atlántico aseguran que la tendencia también se refleja entre las pequeñas y medianas empresas. Mientras que en el segundo trimestre de 2025 el 4% de los empresarios reportaba contar con aprendices, para el cuarto trimestre esa proporción había descendido a 2,4%. Rosmery Quintero, directora del observatorio, explicó que la formación de aprendices implica acompañamiento interno, tutorías y recursos adicionales para las empresas, factores que se suman al aumento de costos introducido por la reforma laboral. “Muchas mipymes optan por dirigir esos recursos a la contratación de personal con experiencia, capaz de integrarse de manera inmediata a las actividades productivas y responder a las necesidades operativas del negocio”, señaló.

Aprendices del Sena. Más de 8.000 empresas optaron por pagar la cuota de monetización en 2025, una cifra superior a la registrada antes de la reforma laboral. Foto: Colprensa

El Sena defiende la monetización

Pese al aumento de empresas que han optado por esta modalidad, el Sena insiste en que la monetización no debe interpretarse como una multa o sanción. La entidad explicó que se trata de una alternativa legal contemplada en la normativa para cumplir con la cuota de aprendizaje. Según el Sena, cerca de 42.000 empresas están obligadas a cumplir esta obligación y más del 80% mantiene contratos de aprendizaje activos. Además, el organismo asegura que los recursos obtenidos tienen una destinación específica: el 50% se dirige al Fondo Emprender para impulsar nuevos negocios, el 25% se destina a programas que buscan cerrar brechas de formación entre zonas urbanas y rurales, y el 25% restante beneficia a aprendices que no cuentan con contrato. Conozca también: Así cambian las condiciones de aprendices Sena con las dos versiones de la reforma laboral El Sena también sostiene que contratar aprendices puede resultar más conveniente para las empresas. A través de su Simulador de Cuota de Aprendizaje, la entidad calcula que vincular directamente a un aprendiz técnico durante todo su proceso formativo cuesta alrededor de $30,2 millones, mientras que monetizar esa misma cuota puede representar más de $42 millones. Aunque la entidad reportó 260.351 contratos de aprendizaje suscritos al 9 de junio de 2026, equivalentes a cerca del 70% de la meta anual, el crecimiento de la monetización muestra que una parte del sector empresarial sigue encontrando más atractivo pagar por no contratar aprendices que incorporar nuevos jóvenes a sus procesos productivos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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