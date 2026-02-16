Presidencia entregó $1.500 millones a RTVC para divulgar los “logros” de Francia Márquez

Según denunció el exconcejal y ahora candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá Daniel Briceño, la Presidencia de la República destinó $1.500 millones al Sistema de Medios Públicos (RTVC) para la producción y emisión de contenidos orientados a destacar los principales logros de la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez.

De acuerdo con la información que dio a conocer Briceño, los recursos financiarán durante siete meses la elaboración de piezas audiovisuales y estrategias de divulgación en los diferentes canales y plataformas del sistema público de medios.

Tras el conocimiento de lo anterior, se estableció que el objetivo de este contrato sería el de visibilizar programas, proyectos e iniciativas lideradas desde la Vicepresidencia de la República.

Específicamente, en el contrato se evidencia que el objeto de este es de “prestar los servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales orientados al fortalecimiento de espacios participativos de construcción de programas y estrategias para la defensa y garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, así como de las actividades, iniciativas y mensajes institucionales en el marco de las misiones asignadas a la Vicepresidencia de la República”.

El acuerdo además contempla la elaboración de planes mensuales de divulgación con periodos de implementación de 30 días. En donde se asegura que: “La cantidad de impactos, contenidos y acciones a difundir, así como las zonas del territorio nacional a cubrir serán referenciadas en plan mensual de divulgación entregado por la supervisión”.

Asimismo, se prevé la implementación de planes de anuncios digitales para fortalecer los canales oficiales de la dependencia, con contenidos multiformato suministrados por la entidad contratante.