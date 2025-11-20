Frente Jaime Martínez de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ estaría detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala y de su mánager

Ha pasado un día desde que se conoció el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, y de su mánager, al momento en que se movilizaban en un vehículo particular por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, Colombia.

Los hechos tuvieron lugar en el tramo entre Popayán y el aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca), en el sector conocido como “El Túnel”, jurisdicción del municipio de Cajibío, luego de que las víctimas salieran de una presentación y fueran interceptadas por hombres armados que se movilizaban en dos carros y una motocicleta. El conductor del vehículo en el que viajaban Miguel y el mánager fue dejado en el lugar del rapto tras lo ocurrido.

Las autoridades ya iniciaron un bloque de búsqueda en esta zona, que tiene gran presencia de grupos armados ilegales. La Policía de Santiago de Cali atribuyó este secuestro al Frente Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, un grupo criminal con amplia injerencia en el territorio.