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La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe

Según la carta, el plan se habría gestado en Ecuador con complicidad del gobernador de Nariño en Colombia, quien rechazó vehementemente las acusaciones.

  • La carta estaba escrita a mano. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
    La carta estaba escrita a mano. FOTO: ARCHIVO EL COLOMBIANO
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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En un papel amarillento y rayado, un corto texto escrito con letras mayúsculas y cuadradas llegó a las manos del expresidente y líder del Centro Democrático: Álvaro Uribe Vélez. El contenido de aquella carta no es algo menor: es una confesión, con supuesta información verídica sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Ya casi se cumple un año, los dedos apuntan hacia las disidencias, pero nadie sabe por qué lo mataron, quién quería matarlo y dónde se gestó el plan criminal que, después de décadas, volvió a manchar de sangre la contienda presidencial.

Entérese: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá

La carta dice lo siguiente:

“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarlo del acto más despreciable realizado por el gobierno de turno y el gobernador de [tachado] en el mes de mayo de 2025.

Este individuo es accionario del departamento de [tachado], que el actual gobernador de [tachado] acordó en manera financiar el magnicidio del senador Miguel Uribe, acto seguido financió unas compañías que se encuentran en los canales de Pasto.

Además me confirmó de los acuerdos con los diferentes grupos al margen dela ley. Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tememos por nuestras vidas.

De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protejan siempre”.

InfogrÃ¡fico
La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe

En la carta, el denunciante anónimo señaló un supuesto plan criminal entre miembros del Estado Colombiano y estructuras ilegales en Ecuador, especialmente en zonas de frontera y en Manta, una ciudad costera del Pacífico.

Es así como sectores concluyeron que la denuncia al parecer hace referencia a Luis Alfonso Escobar Jaramillo, actual gobernador de Nariño.

<b>Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Foto: Facebook</b>
Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Foto: Facebook

Escobar rechazó las acusaciones. “Esto es un bulo de mierda”, dijo.

El gobernador aseguró que, tras años de trayectoria como profesor universitario, le parece irrisorio que lo señalen como parte del plan criminal, añadiendo que nunca ha ido a Manta. Es más, dijo que nunca ha ido a Ecuador.

“Lo atribuye a un supuesto complot que habría entre el presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecuador Daniel Noboa y el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, sostuvo a Blu Radio

Puede leer: ¿Qué pasó en Ecuador? Se conocen detalles reservados de las 72 horas en que Petro estuvo en Manta

El gobernador añadió que “están mintiendo abierta y claramente”, y cerró diciendo: “Al final me estarían haciendo publicidad con esta denuncia que está haciendo el Centro Democrático.”

Es importante aclarar que se trata de un anónimo y la Fiscalía deberá investigar la veracidad de los hechos.

Mientras tanto, la noticia ya ocupó el debate de la esfera pública. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, dijo en su X: “¡Urgente! Gravísima denuncia hace Darcy Quinn sobre esta carta anónima que señala, supuestamente, a un gobernador con el magnicidio de Miguel Uribe. La Fiscalía debe investigar a fondo”.

Aún no hay un pronunciamiento público de las autoridades judiciales.

Lea también: “Él hostigó” a Miguel: Uribe Londoño por hipótesis de Petro sobre ese magnicidio

¿En qué va la investigación por el crimen de Miguel Uribe?

Por el crimen del senador, han sido judicializadas nueve personas, todas privadas de la libertad, por delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, entre otros.

Tres de los implicados ya fueron condenados mediante preacuerdos. Entre ellos, alias El Viejo, considerado enlace entre los determinadores y la red ejecutora, sentenciado a más de 22 años de prisión; Carlos Mora González, condenado a 21 años por labores de vigilancia y apoyo logístico; y Katherine Andrea Martínez, quien participó en la planeación y recogió el arma usada en el atentado, condenada a más de 21 años.

También el adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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