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“Carnetizan a la gente”: gobernadora del Tolima alerta por injerencia de disidencias en medio de elecciones

Según dijo, estos grupos han reemplazado los enfrentamientos armados por mecanismos de presión social sobre las comunidades. Uno de ellos, aseguró, es la carnetización de la población.

  • La gobernadora dio el anuncio en medio de la celebración en el marco de la Feria Regional del Café Innovacafé 2026. Foto: Redes sociales/cortesía
    La gobernadora dio el anuncio en medio de la celebración en el marco de la Feria Regional del Café Innovacafé 2026. Foto: Redes sociales/cortesía
El Colombiano
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hace 38 minutos
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En medio de la tensión previa a las elecciones presidenciales en segunda vuelta, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió sobre dinámicas de presión electoral ejercidas por grupos armados ilegales en algunas zonas de su departamento. “Vemos cómo carnetizan a la gente, cómo la citan a reuniones, cómo asumen en ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado”, dijo.

“Existe una mutación de la política electoral y esa mutación de la política electoral hoy en día ya no se da con enfrentamientos que se presenten entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, sino que hoy lo que vivimos es una cohesión social por parte de estos grupos de disidencias en algunas regiones de nuestro departamento”, afirmó la mandataria local.

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