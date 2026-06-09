“Carnetizan a la gente”: gobernadora del Tolima alerta por injerencia de disidencias en medio de elecciones

En medio de la tensión previa a las elecciones presidenciales en segunda vuelta, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió sobre dinámicas de presión electoral ejercidas por grupos armados ilegales en algunas zonas de su departamento. “Vemos cómo carnetizan a la gente, cómo la citan a reuniones, cómo asumen en ocasiones funciones que le corresponden al mismo Estado”, dijo.

“Existe una mutación de la política electoral y esa mutación de la política electoral hoy en día ya no se da con enfrentamientos que se presenten entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, sino que hoy lo que vivimos es una cohesión social por parte de estos grupos de disidencias en algunas regiones de nuestro departamento”, afirmó la mandataria local.

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