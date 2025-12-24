Petro y Bruce Mac Master chocan por decreto: “no hay razones para una emergencia económica”

El anuncio del decreto de emergencia económica del Gobierno nacional derivó en un fuerte cruce de mensajes en la red social X entre Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y el presidente Gustavo Petro, evidenciando profundas diferencias sobre el diagnóstico económico del país y las causas del deterioro fiscal. La controversia comenzó con un trino de Mac Master, quien cuestionó la existencia de hechos nuevos que justificaran la emergencia. “No Presidente, ninguno de esos es un ‘hecho sobreviniente’”, escribió el dirigente gremial, recordando que días antes el propio mandatario había defendido el buen desempeño económico de Colombia. Entérese: La Navidad del oro: el metal precioso logra este miércoles su mayor precio histórico El mandatario le respondió al dirigente gremial: “La irresponsabilidad suya en su ejercicio político de oposición es que lleva su propio gremio al fracaso económico (...)”.

Mac Master cuestiona el cambio de narrativa del Gobierno

En su mensaje, el presidente de la Andi planteó una contradicción en el discurso oficial: “Hace poco usted decía que ni los medios de comunicación ni yo mismo le reconocíamos que Colombia es una de las mejores economías del mundo y hoy nos dice que nos encontramos en emergencia económica”.

Mac Master sostuvo que las situaciones mencionadas por el Gobierno no son nuevas ni sorpresivas, sino problemas estructurales que se han venido configurando durante meses e incluso años. Además, afirmó que varias de ellas han sido generadas por decisiones del propio Ejecutivo, citando como ejemplos “la crisis del sistema de salud, el manejo de la deuda, o los inmensos intereses que se causan por la incertidumbre que usted le ha generado a los mercados”.

Petro responde: defensa del manejo económico y críticas a la oposición

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y llegó en la noche de este 23 de diciembre. El mandatario inició señalando que su Gobierno ha logrado sostener el crecimiento económico desde la demanda. Defendió que el consumo de los hogares ha aumentado gracias al crecimiento de los salarios reales, mientras que el consumo del Estado se ha visto impulsado por el avance de las obras civiles. Advirtió que un recorte del gasto, como el que atribuye a la posición de Mac Master, llevaría a frenar esa dinámica.

Hechos “sobrevinientes”, déficit y Banco de la República

El jefe de Estado enumeró lo que considera factores que sí alteraron el panorama fiscal. Entre ellos, señaló que el Congreso aprobó el presupuesto de gastos pero no lo financió, tras el hundimiento de la ley de financiamiento. También criticó a las comisiones económicas del Senado por no avalar más impuestos a los sectores de mayores ingresos. Le puede gustar: ¡Buena papa! A Don Beto le compraron todo cultivo en un solo día Otro punto central fue la política monetaria. Petro afirmó que la Junta del Banco de la República elevó la tasa de interés real por encima del crecimiento económico, encareciendo la deuda y afectando su sostenibilidad. “Si existe déficit primario y la tasa de interés real es superior a la tasa de crecimiento económico, entonces la deuda se vuelve insostenible: hecho sobreviniente”, escribió.

El recorte del gasto y el choque con el sector empresarial