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Megaoperativo en La Bayadera deja más de 2.000 autopartes decomisadas, capturas y cierre de locales

El reporte de la Policía y la Alcaldía de Medellín indica que las mercancías decomisadas tienen un valor de unos $200 millones.

  • Las autopartes fueron incautadas porque no fue comprobado que su procedencia fuera lícita. FOTO: MEVAL
    Las autopartes fueron incautadas porque no fue comprobado que su procedencia fuera lícita. FOTO: MEVAL
  • El operarativo involucró a más de 300 funcionarios entre integrantes de la Policía, Alcaldía y Fiscalía. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
    El operarativo involucró a más de 300 funcionarios entre integrantes de la Policía, Alcaldía y Fiscalía. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Más de 2.000 partes de automotores y un motor fueron decomisados en una toma de las autoridades al sector de la Bayadera, en el Centro de Medellín.

Le recomendamos leer: Operativo en La Bayadera de Medellín dejó 6 capturados y más de 40 vehículos inmovilizados

El operativo contra el hurto y comercialización ilegal de repuestos involucró a más de 300 miembros de la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía y se desarrolló durante este jueves, 28 de mayo.

Parte de ese personal eran técnicos especializados en automotores, con conocimientos para inspeccionar y hacer una verificación técnica buscando detectar alteraciones en sistemas de identificación y guarismos de vehículos y autopartes, argucias que suelen emplear los delincuentes para ocultar la procedencia ilegal de esos elementos.

En cinco allanamientos realizados en el marco de esa operación, la Fuerza Pública capturó en flagrancia a una persona por falsedad marcaria (placa falsa) y recuperó dos motocicletas que presuntamente habían sido hurtadas, según indicó el secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa.

Por su parte, los funcionarios de la administración distrital cerraron cinco establecimientos que no cumplían con las condiciones para operar bajo condiciones de legalidad y que, de acuerdo con las investigaciones, estarían comercializando autopartes de procedencia ilícita y elementos asociados al hurto de automotores.

El operarativo involucró a más de 300 funcionarios entre integrantes de la Policía, Alcaldía y Fiscalía. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA
El operarativo involucró a más de 300 funcionarios entre integrantes de la Policía, Alcaldía y Fiscalía. FOTO: POLICÍA METROPOLITANA

El informe oficial indica que los elementos incautados impactan las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al mercado negro de autopartes aproximadamente en 200 millones de pesos.

Los esfuerzos ahora son para, a partir de las capturas efectuadas, identificar a otros posibles integrantes de esas redes ilegales.

En febrero del año pasado se había llevado a cabo allí otro megaoperativo con diez allanamientos, en los cuales las autoridades inmovilizaron 35 motocicletas y 5 carros, además de que identificaron más de 60 motores regrabados. Seis locales fueron cerrados.

También le recomendamos ver: A puño y pata terminó operativo en la Bayadera, en Medellín

La intervención también incluyó la imposición de más de 100 comparendos de tránsito y la incautación de 16 elementos que obstruían el espacio público.

Cada tanto tiempo se realizan operativos oficiales de control en la Bayadera, donde operarían mafias dedicadas al hurto y contrabando de repuestos para carros. Esto se da tanto para darles golpes a la delincuencia como para recuperar el espacio público que permanece invadido. Sin embargo, parece una historia de nunca acabar, un lagarto al que le nacen nuevas colas cuando se las cortan.

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