x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Pese a cuestionamientos de diplomáticos, Gobierno eliminó requisito de inglés: 72 nuevos embajadores no tendrían que acreditarlo

Esto se daría tras una modificación en el Manual de Funciones de la Cancillería.

  • La canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir. Foto: Colprensa.
    La canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

En medio de los cuestionamientos que han tenido los cambios para los cargos diplomáticos en la Cancillería, una de ellas ha sido las modificaciones que se le han hecho al manual de funciones de esta cartera del Estado. Sobre esto, se dio a conocer que en estos cambios se eliminó el requisito de acreditar dominio del inglés u otro idioma oficial de la ONU para quienes ocupen cargos de embajadores de Colombia.

Con el nuevo manual, los 72 embajadores del país ya no están obligados a demostrar conocimiento de una lengua extranjera, una exigencia que hasta ahora hacía parte de los criterios para representar al Estado colombiano en el exterior.

Cambio a una normativa vigente

La denuncia la dio a conocer el periodista Melquisedec Torres a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). La decisión, explicó, implica un cambio frente a la normativa vigente incluso durante este mismo Gobierno, pues en diciembre de 2023 la Cancillería había actualizado el Manual de Funciones manteniendo el requisito del idioma para todos los embajadores.

Según advirtió, la modificación se hizo por instrucción directa del presidente Petro. “Petro ordenó y así se hizo, modificar el Manual de Funciones de la Cancillería que establecía el requisito de inglés, o del idioma del país de destino, para los embajadores”.

AH32425306

La reglamentación

En medio de cuestionamientos sobre cambios de última hora en diferentes entidades del Gobierno y sobre la adjudicación de nuevos contratos a personas que presuntamente no contarían con el suficiente respaldo de experiencia en su hoja de vida, como lo es en el DAPRE o en el Fondo del Ministerio de la Igualdad, estas nuevas modificaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores llaman poderosamente la atención en este momento.

Esto, debido a que con la nueva reglamentación, para acceder a un cargo diplomático de alto nivel, bastaría con contar con “cualquier título profesional y un posgrado cualquiera”, además de la cercanía política o social con el mandatario de turno.

Le puede interesar: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios?

Incluso, según se advirtió, en algunos casos “ni siquiera se exige título profesional”, situación que, según el señalamiento, ya se habría presentado durante el actual Gobierno, que le quedan siete meses para acabar su mandato.

Esta decisión ha generado cuestionamientos sobre el impacto que este cambio puede tener en la calidad del servicio diplomático colombiano en el exterior. Más ahora que Colombia será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo de 2026-2027.

Sobre todo, debido a la capacidad de los embajadores para desempeñar funciones de representación, negociación e interlocución internacional en escenarios multilaterales y bilaterales en que lo ameriten.

Lea también: Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida