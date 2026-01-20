Pelea entre Idárraga y Rodríguez remueve al Gobierno y salpica a la Fiscalía

l intento de la Fiscalía por imputarle cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y su posterior choque frontal con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga —a quien señaló de estar detrás del intento de ser llevado ante un juez en el caso Miguel Uribe— no solo agitó el tablero político del Gobierno Petro; sino que reabrió una cadena de episodios en los que Rodríguez y otros exintegrantes del M-19 han protagonizado enfrentamientos internos con altos funcionarios del mismo gabinete.
En ese clima de confrontación interna, este martes se conoció la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo, esposa de Idárraga, quien se desempeñaba como directora de asuntos jurídicos de la Fiscalía. Su salida se produjo después de que Rodríguez la señalara directamente, sin mostrar pruebas, de ser influenciada por su pareja en el marco del proceso que buscaba llevarlo a imputación de cargos, un señalamiento que elevó aún más la temperatura de una disputa que ya venía escalando dentro del gabinete. En varias entrevistas a medios, el también secretario de Transparencia había dicho que Rodríguez “se ha dedicado, como todos estos años lo ha hecho, a hablar mal de todas las personas cercanas al presidente”.