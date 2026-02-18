Asociaciones de pacientes denuncian penalmente al ministro Jaramillo por incumplir sentencias de salud de la Corte

La organización Pacientes por Colombia, que reúne a 202 asociaciones, presentó una denuncia penal contra Guillermo Jaramillo (ministro de Salud) porque habría incumplido varias decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud.
Esa agremiación argumentó que la denuncia por posible fraude a resolución judicial es porque el funcionario no acató lo ordenado en múltiples decisiones judiciales sobre lo relacionado con la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los presupuestos máximos con los que se financian servicios y tecnologías sanitarias no cubiertas por la UPC.
Le puede interesar: Denuncian que hay 19 hospitales inconclusos que prometió el Gobierno Petro: hay medio billón de pesos en riesgo