Las carreras más importantes del calendario del ciclismo mundial en 2026

Un quinto Tour de Francia, los cinco Monumentos, un triplete mundial... Tadej Pogacar tiene la oportunidad de batir nuevos récords en 2026, con otros grandes nombres del pelotón intentando robar protagonismo al caníbal esloveno.
Como de costumbre, el Tour Down Under, primera prueba World Tour (primera división) del calendario, dio el pistoletazo de salida a la temporada ciclista el 20 de enero pasado en Australia, donde salió campeón el local Jay Vine, compañero de “Poggi” en el UAE Team Emirates, donde también compite el colombiano Juan Sebastián Molano.
Este último ya celebró en 2026, tras vencer en la primera etapa del Tour de Omán ante Fernando Gaviria (Caja Rural). Allí, Nairo Quintana (Movistar) fue séptimo.
Ahora, en la actual Vuelta a Emiratos, donde lidera el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), otra revelación del pedalismo, el mexicano Isaac del Toro (UAE) es segundo, y el colombiano Harold Tejada (Astana), tercero.
Cabe recordar que el calendario en Colombia ya comenzó, y Egan Bernal (Ineos), en Zipaquirá, logró su segundo título consecutivo.