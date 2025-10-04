Concierto de Guns N’ Roses sí se hará en el Vive Claro: organizadores ya habrían cumplido con requisitos

Los permisos que faltaban los otorga el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la autoridad encargada de revisar la documentación técnica y de seguridad y que finalmente habría dado su aval para el regreso de la banda de rock a la capital.

Fuentes del Vive Claro le aseguraron al periódico El Tiempo que los documentos ya están al día y que cuentan con el permiso de todas las autoridades. “De la misma manera, aseguraron que esperan que el número de la resolución salga en las próximas horas”, informó el medio.

De acuerdo con W Radio, el aval habría sido confirmado en la noche de este viernes, 3 de octubre, por el Idiger y los Bomberos. Así las cosas, el primero de los dos conciertos de Guns N’ Roses en Colombia –también se presentarán en Medellín el sábado 11 de octubre– se realizará en los próximos días en la capital en un escenario que, sin embargo, sigue generando polémica.

El escenario Vive Claro, operado por la empresa Ocesa Colombia, está ubicado en un lote de la Gobernación de Cundinamarca sobre la calle 26 en Bogotá y, desde su apertura, ha enfrentado cuestionamientos por la disposición de las graderías, el ruido y los posibles impactos ambientales en el sector. En ese escenario ya se presentó Green Day el pasado 24 de agosto y están programados, además de Guns N’ Roses, las actuaciones de Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (23 de octubre), Shakira (1 de noviembre) y Blessd (22 de noviembre). Además: Green Day vuelve a Colombia: precios, fecha y cómo conseguir boletas antes de que se agoten



